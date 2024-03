キリング・ジョークのフロントマン、ジャズ・コールマンが、2023年11月にギタリストのジョーディー・ウォーカーを喪ってから初めてインタビューに応じ、長年の友人を追悼した。コールマンとウォーカーは、1970年代終わりにキリング・ジョークが結成されて以降、40年以上活動を共にしてきた。

‘One time, we achieved levitation’: Killing Joke’s Jaz Coleman on magic, mysticism and mourning https://t.co/sAoKSzt422