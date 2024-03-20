¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤Î¡© »Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¡ª¡×Á§º÷¤¹¤ë¥¦¥¶¼Ò°÷ ¢ª Èà½÷¤òÌÛ¤é¤»¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
Â¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÁ§º÷¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿¦¾ì¤Î¿Í¤À¤ÈÌµ»ë¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¶¤¤½÷À¼Ò°÷¤ò°ì½Ö¤Ç·âÂà¤·¤¿ÏÃ¤òÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤·¤¿ÍýÍ³¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë½÷À¼Ò°÷
A»Ò¤ÏÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿30Âå¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡£
¤¤¤Þ¤É¤¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢60Âå¤Î½÷À¼Ò°÷BÈþ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÉÔÎÑ¡©¡×¤Èº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÎ¥º§¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤â¤Î¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢BÈþ¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤ó¤À¤·¡¢±£¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¿¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤à¤½Ð¤·¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àâ¶µ¤ò¤«¤Þ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¥ì¤¿¡ª
Æþ¼ÒÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿A»Ò¤Ï²ºÊØ¤Ë¤¹¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö¿§¡¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬BÈþ¤Ï¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï²æËý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¤§¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤ï¡×¤È¡¢Àâ¶µ¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ë¸ý½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢A»Ò¤Ï²æËý¤Î¸Â³¦¤Ë¡£BÈþ¤Ë¥¥ì¤Æ¤Ä¤¤¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÝµÆ«¤·¤¤½÷À¼Ò°÷¤ËÈ¿·â¡ª
A»Ò¤Ï¡ÖÎ¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤«¡© ¸È¤«¤é¤Ò¤Ã¤É¤¤²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²È¤Î¤³¤È°ú¤Ã¤«¤²ó¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈBÈþ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¡¢BÈþ¤µ¤ó¤Ï¸È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ð¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÂç·ù¤¤¡ª ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿Í¤ò¥¤¥Ó¤Ã¤Æ´î¤Ö½÷À¤Ê¤ó¤ÆºÇÄã¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤·¤Æ¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÀÌÛ¤¹¤ëBÈþ¤Ë¼þ°Ï¤Ï¥Ë¥ä¥ê
¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÈ¿·â¤µ¤ì¡¢BÈþ¤Ï°ì½Ö¤Ç·âÄÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ö»¦¤Ç¤¹¡£
BÈþ¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½÷À¼Ò°÷¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A»Ò¡£
¼Â¤ÏBÈþ¤ÏÂ¾¤Î¼Ò°÷¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
BÈþ¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎBÈþ¤ÎÎ©¾ì¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î¼Ò°÷¤Ï»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢A»Ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§¹¾ÅÄÌû»Ò