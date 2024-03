Catch The Young、2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」コンセプトフォト第1弾を公開

“バンドアイドル”Catch The Youngが夢幻的なビジュアルでイメージチェンジを図る。Catch The Youngは本日(20日)午前0時、SNSを通じて4月3日に発売される2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」のコンセプトフォト第1弾を公開した。ネクタイとスカーフで統一感を与えた服や抜群のビジュアルが目を引き、深海に似た背景の中、完璧に溶け込んだ神秘的なメンバー達の雰囲気が注目を集める。

冷たさと暖かさが同時に感じられるブルーカラーと、様々な角度で反射する光もメンバーの深い眼差し、繊細な表情と調和し、妙な雰囲気を与え、好奇心を刺激する。Catch The Youngは前作「Fragments of Youth」を通じて一番輝く時代と若さのきらびやかな瞬間を歌い、これにふさわしいハツラツとしたカラーと躍動感あふれるビジュアルで若くてユニークなエネルギーを届けた。この日、コンセプトフォトで幻想的かつ神秘的なビジュアルでイメージチェンジを予告した彼らは「Fragments of Odyssey」を通じて、永遠に残る音楽で深淵の感情を聞かせる予定だ。特に、今回のアルバムではメンバー全員がタイトル曲「Voyager」をはじめとする7曲の制作に積極的に参加し、ユニークな音楽を盛り込んだ。出来の良いフルバンドサウンドとグレードアップした表現力で戻ってきた彼らがこれから繰り広げる“航海日誌”に、世界中のファンから関心が集まっている。Catch The Youngの2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は4月3日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。