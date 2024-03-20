¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦ÆÃÊÌ£Ç£É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡Û¿¹³î¹Ô¤ÏÀË¤·¤¤£²Ãå¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¹ø¼þ¤ê¤À¤±¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ£Ç£É¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£°Æü¡¢³«Ëë¡£¼¾ÁöÏ©¤À¤Ã¤¿£·£Ò¤Ç¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£²Ãå¤È¾å¡¹¤ÎÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±ÀèÆ¬¤òÁö¤ëËñºêÍÛ²ð¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ï¥¿¥ì¤¿¡×¤È¹¶¤áÀÚ¤ì¤º¡£¸åÈ¾¤ÏÃ°Â¼ÈôÎµ¤Î»Å³Ý¤±¤òÉõ¤¸¹þ¤áÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¡Ö»îÁö¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë½ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤éÉâ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤â£³ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÂ³¤Î¹¶¤á¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤Ê¤É°ÊÁ°¤è¤ê¤âÇ´¤ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê±ü¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð»ß¤Þ¤ë¤·¤¤¤¤¡£¤¿¤À±ü¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¹ø¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¡£¤½¤³¤À¤±¡£Àî¸ý£Çµ¤Î»þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ì¤Ð¡×¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄ´À°¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¥Þ¥·¥óÀ©¸æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹ø¼þ¤ê¤Î½¤Àµ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÊºòÇ¯¡Ë£±£²·î¤Î£Çµ¤Î»þ¤È°ã¤¤¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£Á°¸¡¤ÎÎý½¬¤âÀÜÃÏ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»³ÍÛ¿·ÁöÏ©¤Î´¶¿¨¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤¤¤¤¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£¡ÖÀ²¤ì¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡££²ÆüÌÜ¤Î¾¡ÍøÃ¥¼è¤ØÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£