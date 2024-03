ASTRO ジンジン、新曲「Good Enough」を本日リリース…映像も公開

ASTROのジンジンがプロジェクト「JIN LAB」を本格的にスタートした。ジンジンは本日(20日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて「JIN LAB」プロジェクトの最初の楽曲「Good Enough」を発売。同時に公式YouTubeでは、爽やかな海を背景に、ジンジンの歌声が盛り込まれたミュージックビデオも公開された。「JIN LAB」は、ジンジンが様々なジャンルとスタイルの音楽に挑戦するためローンチしたプロジェクトだ。自身だけの色を探しに行った彼の音楽の旅程が今回の「Good Enough」を皮切りに多彩な作品として繰り広げられる予定だ。

プロジェクトの幕を開ける「Good Enough」は、彼が作詞・作曲・プロデュースに参加し、自伝的で率直なメッセージを盛り込んだヒップホップジャンルの楽曲だ。彼は大変で疲れた日常に向けて、自身に「You're doing Good Enough。You're doing Well Enough」と慰める歌詞で共感を呼んでいる。ジンジンの魅力的でしっかりとしたラップは、シンセサウンドとエレクトリックギターが作り出す冷たく立体的なビートと調和し、リスナーに聴く楽しさを与える。ジンジンは昨年10月、楽曲「Wave in my heart(Feat. YUNHWAY)」のプロデュースに参加し、先月はASTROのデビュー8周年記念スペシャルシングル「Circles」を手掛けた。ラップだけでなく、ボーカルやプロデュースまで、様々な分野で実力を発揮している。