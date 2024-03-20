春高・春中ゴルフが兵庫・三木市で開幕　高校女子は７２でまとめた長澤愛羅（ルネサンス１年）が首位

◆報知新聞社後援 「２０２３年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会 文部科学大臣楯争奪 個人戦」 第１日（２０日、高校男子＝オリムピックＧＣ、同女子＝チェリーヒルズＧＣ、中学男女＝三木ＧＣ）

春高・春中ゴルフと呼ばれる個人戦が、兵庫・三木市内の３コースで開幕した。小雨と強風が吹くのコンディションの中、全国８地区の予選を通過した中高生男女４２１人が出場した。

高校男子は、７３で吉永匡一郎（東福岡１年）と外岩戸晟士（代々木１年）、黒金翼（東北２年）の３人が並びトップ。１打差で井上滉太（埼玉栄１年）ほか３人が追う。

同女子は７２のイーブンパーでまとめた長澤愛羅（ルネサンス１年）が首位に立った。

中学男子は、７０でプレーした岡田健太郎（西郊２年）が首位。同女子は、７４で岩永杏奈（塚口３年）と根田うの（北広島大曲３年）、重原純奈（大栄みらい学園１年）が並んでいる。大会は２２日まで行われる。

＜初日上位成績＞

▼高校男子〈１〉７３吉永匡一郎（東福岡１年）、外岩戸晟士（代々木１年）、黒金翼（東北２年）〈４〉７４井上滉太（埼玉栄１年）、長粼煌心（日章学園１年）、久常優樹（作陽学園１年）、粟野泰成（水戸啓明１年）

▼高校女子〈１〉７２長澤愛羅（ルネサンス１年）〈２〉７４大橋莉生（浜松学芸１年）、青山ゆずゆ（岡山理大付２年）〈４〉７５鳥居さくら（滝川二２年）、酒井理琴（日ノ本２年）、左奈々（沖学園２年）

▼中学男子〈１〉７０岡田健太郎（西郊２年）〈２〉７２中上遼真（西条２年）〈３〉７３吉行アムロ（高屋２年）

▼中学女子〈１〉７４岩永杏奈（塚口３年）、根田うの（北広島大曲３年）、重原純奈（大栄みらい学園１年）〈４〉７５赤松美波（箕島３年）、臼田藍（寺尾３年）