KIDS¡ÖGIRLS mofusand ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ UT¡ÊÈ¾Âµ¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ 990±ß¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡3·î¸åÈ¾¤È¤Ê¤ê¡¢½Õ²Æ¥³¡¼¥Ç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¡£¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹Å¸³«Ãæ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢3·îÈ¯Çä¤Î¡ÖUT¡×¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ã¥­¡¼¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¡¡3·îÈ¯Çä¤Î¡ÖUT¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

¢£¡Ømofusand¡Ù¥³¥é¥Ü

¡¡3·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¡Ømofusand¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯ÇäÃæ¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈï¤êÊª¤òÈï¤Ã¤¿°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Á´5¼ï¤ÎKIDS¸þ¤±T¥·¥ã¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼ ¥¹¥¿¥ó¥º UT¡×

¡¡Æ±¤¸¤¯3·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼ ¥¹¥¿¥ó¥º UT¡×¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Á´4¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¡£

¢£Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍººîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü

¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÆ±Æü¤è¤êÅ¸³«Ãæ¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿Á´4¼ï¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£

¢£¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü

¡¡Â³¤¤¤Æ3·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥­¥Æ¥£¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¥¯¥í¥ß¤ä¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊT¥·¥ã¥ÄÁ´4¼ïÎà¤¬ÊÂ¤Ö¡£

¢£¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü

¡¡¤½¤·¤Æ3·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Çä¡£Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿KIDS¸þ¤±T¥·¥ã¥Ä4¼ï¡õ¥¹¥Æ¥Æ¥³3¼ï¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£