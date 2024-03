◆SUPER★DRAGON、クールなパフォーマンスに歓声

【モデルプレス=2024/03/20】ダンスボーカルユニットSUPER★DRAGONが20日、京セラドーム⼤阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)に出演した。ブルーを基調とした衣装で登場した同グループは「NEW RISE」で華やかに幕開け。「関西コレクション盛り上がってますか?みなさんまだまだ楽しむ準備できてますか?最高の夜にする準備できてますか?」の掛け声で、2曲目「Gotta Keep It Going On」をクールに披露した。

◆「関コレ」テーマは「I LOVE ENTERTAINMENT」

◆セットリスト

途中マイクの音声が入っていない時間もあったが、トラブルを感じさせない圧巻の歌声でカバー。最後に「Tap tap tap!」を連続で披露し、会場のボルテージを上げた。同グループは2015年9月27日に結成され、志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽からなる9人組。3月6日に発売された「New Rise」にて、メジャーデビューを果たした。関西から世界へ、文化を発信し続ける「関コレ」。今回は「I LOVE ENTERTAINMENT」をテーマに鈴木愛理、板野友美らモデル、ばんばんざい、平成フラミンゴといったクリエイター、YENA、DJ SODAなどのグローバルゲストがランウェイを歩くほか、EVNNE、超特急、NOAらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央と見取り図が担当。中山優馬がLive StreamingのMCを務める。(modelpress編集部)NEW RISEGotta Keep It Going OnTap tap tap!【Not Sponsored 記事】