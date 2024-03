新しい学校のリーダーズがヨーロッパ・アジア地域を回る<World Tour Part I>を今年6月に開催することが決定した。ツアーは、すでに発表されていたスペイン・バルセロナで開催されるヨーロッパ最大級の音楽フェス<Primavera Sound Festival>を皮切りに、ヨーロッパ、アジア13ヵ所をめぐる全13公演を予定している。チケットは3月22日(金)各開催都市の現地時間午前10時より発売開始する。

<World Tour Part I>



ATARASHII GAKKO! World Tour Part I https://atarashiigakko.com・ATARASHII GAKKO! World Tour Part I ツアー日程(現地日時)<ヨーロッパ>6月1日 Barcelona, Primavera Sound Festival *発売中6月3日 Brussels, La Madeleine6月5日 Paris, Bataclan6月7日 Cologne, Live Music Hall6月8日 Berlin, Metropol6月10日 London, Indigo at The O26月12日 Amsterdam, Melkweg Max<アジア>6月19日 Seoul, Yes24 Live Hall6月21日 Kuala Lumpur, Zepp6月23日 Bangkok, Samyan Hall6月25日 Hong Kong, MacPherson Stadium6月27日 Taipei, Zepp New Taipei6月29日 Singapore, The Theatre at Mediacorp*は音楽フェス