¸æÁâ»Ê¤¬²ø¤·¤¤¤¬¾Úµò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ÈÈà¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤¿¥ê¥å¡¼¥¤¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡¿¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ«
¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù¡Ê¾¾¸¶Íø¸÷¡§Ì¡²è¡¢ ÀÄºêÍ¸ã¡§¸¶ºî/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û¡¡19À¤µªËö¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡£Ï©ÃÏÎ¢¤ÇÉâÏ²»ù¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥ê¥å¡¼¥¤¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÃµÄå¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃµÄå¤ÎÌ¾¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡£¥ê¥å¡¼¥¤¤Ï²¼ÁØ³¬µé¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥º¤òÁþ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÈºá¤È±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¯¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÉâÏ²»ù¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Èà¤Î¤â¤È¤Ç¡ÈÎÄ¸¤¡É¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÃÏ²¼³¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼½ö»ö»í¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù¡¢³«Ëë¡ª
¡Ø¥¬¥¹ÅôÌîÎÉ¸¤ÃµÄåÃÄ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä