²¬»³¤¬³«Ëë5ÀïÌµÇÔ¡õ3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì·ø»ý¡ª¡¡¡È¥ª¥ê10¡ÉÂÐ·è¤ÏMF´¥µ®»Î¤Î·è¾¡ÅÀ¤ÇÀ¶¿å¤Ë·³ÇÛ¡¿J2Âè5Àá

2024明治安田J2リーグ第5節が20日に行われた。連勝中の首位ファジアーノ岡山は、ホームに17位水戸ホーリーホックを迎えると、40分に獲得したPKをFWグレイソンが決めて先制に成功する。対する水戸は、MF山希一やMF甲田英將といった攻撃的なカードを続々とピッチに送り、反撃に出る。が、試合はこのまま1−0で終了。岡山が開幕5戦無敗かつ3連勝を飾り、首位を堅持している。

8位ジェフユナイテッド千葉と3位清水エスパルスの“オリジナル10”対決は、44分に清水のFWカルリーニョス・ジュニオが先制点を挙げたかと思えば、直後に千葉のFW小森飛絢が同点ゴールを決めるなど、一進一退の攻防が80分まで続いた。その中で、次の1点は清水に生まれる。MF乾貴士がニア上をぶち抜く強烈な一撃を突き刺したのだ。さらに、後半アディショナルタイムにはMF松崎快がダメ押しの3点目。3−1で勝利した清水が連勝となった一方で、千葉は今シーズン初の連敗となっている。4年ぶりのJ1復帰を目指す4位仙台は、ホームで16位ロアッソ熊本と対戦。序盤から熊本のMF豊田歩やFWべ・ジョンミンにチャンスを作られたもののゼロに抑えると、エンド変わった後半に攻勢を強める。しかし、ディフェンスラインの裏に抜け出したFW中山仁斗のシュートが枠を捉えられないなど、スコアレスドローで終了している。強風により試合が一時中断するアクシデントに見舞われた、2位ヴァンフォーレ甲府と5位いわきFCの上位対決。13分に鮮やかな崩しからMF鳥海芳樹のゴールで甲府が先制すると、対するいわきも25分に中央からこじ開け、最後はFW近藤慶一が同点ゴールを決める。その後は互いにゴールを目指したが、追加点は生まれずに1−1のままタイムアップを迎えた。その他、FW長沢駿が2ゴールと存在感を放った大分トリニータが鹿児島ユナイテッドFCを3−0で撃破。下位では、モンテディオ山形と対戦した藤枝MYFCがシーズン初勝利により最下位を脱出した反面、横浜FCに敗れたザスパ群馬が唯一の未勝利チームとなっている。■第5節▼3月20日(水・祝)ブラウブリッツ秋田 3−0 栃木SCファジアーノ岡山 1−0 水戸ホーリーホックジェフユナイテッド千葉 1−3 清水エスパルスモンテディオ山形 0−1 藤枝MYFC大分トリニータ 3−0 鹿児島ユナイテッドFCベガルタ仙台 0−0 ロアッソ熊本ヴァンフォーレ甲府 1−1 いわきFC横浜FC 1−0 ザスパ群馬愛媛FC 1−2 V・ファーレン長崎徳島ヴォルティス 1−2 レノファ山口FC■順位表※()内は勝ち点/得失点差1位 岡山(13/+6)2位 清水(12/+4)3位 甲府(10/+5)4位 長崎(10/+4)5位 仙台(9/+2)6位 いわき(8/+7)7位 大分(8/+2)8位 横浜FC(8/+2)9位 秋田(7/+1)10位 山口(7/+1)11位 鹿児島(7/−2)12位 千葉(6/+1)13位 山形(6/−1)14位 愛媛(6/−2)15位 栃木(6/−6)16位 熊本(5/−6)17位 藤枝(4/−5)18位 水戸(3/−3)19位 徳島(3/−6)20位 群馬(2/−4)■第6節の対戦カード▼3月24日(日)14:00 藤枝 vs 熊本14:00 いわき vs 山形14:00 鹿児島 vs 横浜FC14:00 水戸 vs 千葉14:00 山口 vs 愛媛14:00 清水 vs 秋田14:00 栃木 vs 大分14:00 長崎 vs 甲府14:00 仙台 vs 徳島17:00 群馬 vs 岡山