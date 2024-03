今月の少女（LOONA） イブ、新たな出発の感想を語る「夢に向かって走っていきたい」

今月の少女(LOONA)のイブが、所属事務所PAIX PER MILと専属契約した感想を語った。最近、PAIX PER MILと専属契約を締結したイブは「音楽的な多様性を学ぶためにPAIX PER MILに合流した。アイドルを超えてアーティストとして音楽的なスペクトルを広げていく」と語った。続けて「音楽番組だけでなく、フェスティバルや単独コンサートなどを通じて、ファンと頻繁にコミュニケーションを取ることができる機会を作る予定だ。着実に一つずつ夢に向かって走っていきたい」と新たな出発を控えた堂々とした抱負を語った。

これと共にイブは、公式SNSに新しいプロフィールを公開した。写真の中で彼女は、ブラック&ホワイトのバレエコアの衣装で洗練されていながらもラブリーな魅力をアピールした。茶目っ気溢れる表情から、イブがこれから繰り広げる自由な音楽の世界を期待させる。イブは2017年に今月の少女としてデビューし、ボーカルとダンスはもちろんビジュアルまで兼ね備えたオールラウンダーとして韓国国内外のK-POPファンに愛された。ソロアーティストとしてPAIX PER MILで第一歩を踏み出す彼女の活躍に注目が集まる。PAIX PER MILは、プロデューサーのMILLICが立ち上げたレーベルで、ファン・ジョンムン代表が率いるGOLDMOONエンターテインメントがマネジメント事務所となる。PAIX PER MILには、イブの他にもアーティストのIOAH、blahらが所属している。