■「みなさんがいろんなジャンルや言語の音楽が聴けるように、私たちが“共通言語”を共有できるようになればいいなと思います」(Phil Lam 林奕匡 / Cath Wong 黄妍 / Mischa Ip 葉巧琳)累計11億回のストリーミングを達成した香港のシンガーソングライター、Phil Lam 林奕匡が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。新曲「Art and Science 藝術 與 科學」を一発撮りで披露(※3月20日22時にプレミア公開)。シンガーソングライターでありながら、サックス奏者、ピアニスト、ギタリストとしても活動するPhil Lam。「Art and Science 藝術 與 科學」は『THE FIRST TAKE』のために特別に書き下ろした新曲だ。男女の愛に対しての異なる視点をテーマにした本楽曲を、今回は同じく香港出身のシンガーソングライターCath Wong 黄妍とMischa Ip 葉巧琳とともにパフォーマンス。■Phil Lam 林奕匡 / Cath Wong 黄妍 / Mischa Ip 葉巧琳 コメント私たちの音楽がみなさんの心を癒し、ポジティブなエネルギーを与えられればいいなと思います。みなさんがいろんなジャンルや言語の音楽が聴けるように、私たちが「共通言語」を共有できるようになればいいなと思います。YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページhttps://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITEhttps://www.thefirsttake.jp/Phil Lam 林奕匡 OFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/saxyphil/Cath Wong 黄妍 OFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/cathinwong/Mischa Ip 葉巧琳 OFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/mischaip/