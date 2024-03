NOA

作曲、作詞、ダンスの振付まで手掛けるトリリンガル(日本語・英語・韓国語)ソロアーティストのNOAが20日、京セラドーム大阪で開催中の『KANSAI COLLECTION 2024 SPRING & SUMMER』に出演。「BURN」や新曲の「「YBOM(You've Been On my Mind)」など4曲を披露した。

ダンサーと共に登場したNOA。「BURN」でライブステージの幕は開けた。しなやかな動きでステージを彩っていく。「盛り上がる準備はできていますか!」と呼びかけ、「一緒に踊ってくれますか」と次に披露する曲の振り付けをレクチャー。その効果もあり届けられた「Paradise」では会場の一体感が高まっていく。

ラストは新曲「「YBOM(You've Been On my Mind)」を投下。グルーヴィーなナンバーで心地よい空間を作り出し、「ありがとう!」と感謝を伝えステージを後にした。

NOAは、2020年1月より本格的に音楽活動開始。2021年ユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。2023年2月に1stアルバム『NO.A』をリリースし、5月に自身初のワンマンライブをEX THEATER ROPPONGIで開催。その後、香港・台北・バンコク、ソウルをまわるアジアツアーを経て、9月には有明アリーナにて2DAYSを成功させた。2024年5月29日、2ndアルバム『Primary Colors』をリリースすることが決定している。

■セットリスト01.BURN02.Runaway Love03.Paradise04.「YBOM(You've Been On my Mind)