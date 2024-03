East Of Edenが、3月19日に2ndワンマンライブ<-World Premiere Special Showcase - [Encore]>をZepp Haneda(TOKYO)にて開催。ライブでは2023年12月にリリースしたメジャー1stミニアルバム『Forbidden Fruit -1st piece-』収録の「Evolve」「This Moment」「螺旋回廊」「未重力飛行」「花美」、このライブ会場限定でCDを販売した「echo echo」をはじめ、音源未発売の曲を含めた全13曲を披露した。

ライブ・イベント情報

<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->

◆6月8日(金)大阪・なんばHATCH 開場18:00 / 開演19:00

◆6月22日(土)東京・豊洲PIT 開場17:00 / 開演18:00

◆6月28日(金)名古屋・ダイアモンドホール 開場18:00 / 開演19:00

[席種・価格・問い合わせ]

◆大阪・なんばHATCH

●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/

0570-200-888 (日祝休み 11:00〜18:00)

◆東京・豊洲PIT

●S席(特典グッズ付):\13,000(税込) ※椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※椅子指定席

●スタンディングエリア:\6,500(税込) ※整理番号付き"

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◆名古屋・ダイアモンドホール

●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席

●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席

※別途ドリンク代600円

※問い合わせ:SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/

052-320-9100 (12:00〜18:00)

[チケット販売] ◆East Of Eden 公式ファンクラブ“楽園” 抽選先行

受付期間:3月27日(水)23時59分締切

受付URL: https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/

※その他のチケット販売については追って発表させていただきます。

※詳細は https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/30.html をご覧ください。

<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->◆6月8日(金)大阪・なんばHATCH 開場18:00 / 開演19:00◆6月22日(土)東京・豊洲PIT 開場17:00 / 開演18:00◆6月28日(金)名古屋・ダイアモンドホール 開場18:00 / 開演19:00[席種・価格・問い合わせ]◆大阪・なんばHATCH●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席※別途ドリンク代600円※問い合わせ:キョードーインフォメーション https://kyodo-osaka.co.jp/0570-200-888 (日祝休み 11:00〜18:00)◆東京・豊洲PIT●S席(特典グッズ付):\13,000(税込) ※椅子指定席●A席:\7,500(税込) ※椅子指定席●スタンディングエリア:\6,500(税込) ※整理番号付き"※別途ドリンク代600円※問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/◆名古屋・ダイアモンドホール●S席(特典グッズ付):13,000(税込) ※全席椅子指定席●A席:\7,500(税込) ※全席椅子指定席※別途ドリンク代600円※問い合わせ:SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/052-320-9100 (12:00〜18:00)[チケット販売] ◆East Of Eden 公式ファンクラブ“楽園” 抽選先行受付期間:3月27日(水)23時59分締切受付URL: https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/※その他のチケット販売については追って発表させていただきます。※詳細は https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/30.html をご覧ください。

リリース情報

『World Premiere Special Showcase 2023』

[発売日] 2024年3月13日(水)

[収録曲] ※全13曲入り、3タイプ共通

1. Evolve [Extended Version]

2. Deep Dive

3. 無重力飛行

4. 鈍色のラビリンス

5. New Day

6. 螺旋回廊

7. 残された果実

8. echo echo

9. YELLOW CARD

10. 花美

11. Chasing The Moon

-Encore-

12. This Moment

13. Evolve [Extended Version]

[商品詳細]

【Blu-ray】 VIXL-443/税込\8,580(税抜\7,800)/ライブ本編+メイキング映像収録

【DVD】 VIBL-1119/税込\6,380(税抜\5,800)/ライブ本編のみ収録

【完全生産限定盤】 ビクターオンラインストア限定販売/NZS-960/税込\14,080/税抜\12,800

/Blu-ray+A4サイズ豪華フォトブック+スリーブケース仕様

『World Premiere Special Showcase 2023』[発売日] 2024年3月13日(水)[収録曲] ※全13曲入り、3タイプ共通1. Evolve [Extended Version]2. Deep Dive3. 無重力飛行4. 鈍色のラビリンス5. New Day6. 螺旋回廊7. 残された果実8. echo echo9. YELLOW CARD10. 花美11. Chasing The Moon-Encore-12. This Moment13. Evolve [Extended Version][商品詳細]【Blu-ray】 VIXL-443/税込\8,580(税抜\7,800)/ライブ本編+メイキング映像収録【DVD】 VIBL-1119/税込\6,380(税抜\5,800)/ライブ本編のみ収録【完全生産限定盤】 ビクターオンラインストア限定販売/NZS-960/税込\14,080/税抜\12,800/Blu-ray+A4サイズ豪華フォトブック+スリーブケース仕様

ステージMCでは、2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』を制作中であることを明かし、さらにアンコールでは、バンド初となるドラマ主題歌タイアップが決定したことをサプライズで発表。そしてその主題歌「Judgement Syndrome」を初披露し、超満員のオーディエンスを熱狂の渦に包んだ。このライブで初披露された新曲「Judgement Syndrome」は、LiSAの「紅蓮華」の作曲も担当した草野華余子が作詞/作曲及びSound Produceを手掛けた、今後のEast Of Edenの新たなる指標を指し示すAlternativeなRockナンバー。ドラマのテーマにも寄り添い、現代社会のモラルやリテラシーにも向きあい、各メンバーのポテンシャルも存分に引き出した、最高にCoolな新曲となっている。この曲が主題歌となるドラマ「御社の乱れ正します!」は、主演/山崎紘菜、共演/飯島寛騎・小笠原海(超特急)で、BS-TBS「火曜ドラマ9」で4月2日21時より放送がスタートする、人気電子コミックを原作とした“迷惑な社内不倫”に鉄槌を下す爽快な不倫成敗ドラマ。Ayasa自身「作詞作曲を担当した草野華余子さんと綿密におはなししながら悪が成敗される爽快感だけではなく、“全ての物事に白黒つけることは果たして正義なのか”というテーマを音楽や言葉で紡ぎ出せるよう意識して制作しました。」と語っている主題歌「Judgement Syndrome」が使用された予告映像がYouTubeにて公開がスタートしている。そしてEast Of Eden初となる全国ツアー<East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit ->の開催も発表された。6月8日大阪・なんばHATCH、6月22日東京・豊洲PIT、6月28日名古屋・ダイアモンドホールの3会場で開催されるライブチケットの、East Of Eden公式ファンクラブ“楽園”の会員を対象とした先行抽選受付が、3月27日23時59分までの期間でスタートしている。●Ayasa(Violin/Leader/producer) コメントこの度はドラマ「御社の乱れ正します!」の主題歌を私たちEast Of Edenが担当させていただくことができてたいへん嬉しく思っております。原作コミックを拝読させていただき、先日主演の山崎紘菜さんにご挨拶させていただく機会もいただきましたが、その凛とした強く美しい姿が主人公の三枝玲と重なって見えました。主題歌「Judgement Syndrome」は、作詞作曲を担当した草野華余子さんと綿密におはなししながら悪が成敗される爽快感だけではなく、"全ての物事に白黒つけることは果たして正義なのか"というテーマを音楽や言葉で紡ぎ出せるよう意識して制作しました。私たちの音でこの作品を彩らせていただくことができたら嬉しいです。ドラマのスタート、そしてこの楽曲を楽しみにお待ちください!●湊あかね(Vocal) コメントこの度、ドラマ「御社の乱れ正します!」の主題歌を担当させていいただくことになりました!大変光栄で、ドラマの放送開始が今から待ち遠しいです。私たちの楽曲もドラマも楽しみに待っていただければと思います!そして、バンド初となる東名阪ツアー「East Of Eden 1st Live Tour - Forbidden Fruit -」の開催も決定しました。これまでライブにご来場いただいていた方にはもちろん、初めての方にも楽しんでもらえるよう準備を進めてまいりますので皆さん楽しみに待っていてください!会いにきてね!ライブ写真:ほりたよしか