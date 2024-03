デビュー30周年を迎えたバックストリート・ボーイズのフロントマン、ニック・カーターのソロ来日公演の開催が決定した。昨年はグループとして4年振りの来日公演を果たしたが、今年はソロとして日本にカムバックする。2023年のバックストリート・ボーイズ<The DNA World Tour>終了後、7年ぶりとなるソロ・ツアー<WHO I AM TOUR>が全米でスタート。「I Want It That Way」、「Everybody」等のBSBのヒット曲はもちろんのこと、ソロの代表曲や80、90年代の名曲のカバーなどが披露されており、世界中を熱狂させるニック・カーターのパフォーマンスを存分に堪能できるようだ。

Nick Carter<WHO I AM JAPAN TOUR 2024>

▼日時・会場



2024年6月4日(火) 東京・豊洲PIT

開場18:00/開演19:00

お問い合わせ:ライブネーション・ジャパン LIVENATION.CO.JP



2024年6月6日(木) 大阪・なんばHatch

開場18:00/開演19:00

お問い合わせ:キョードーインフォメーション0570-200-888(11:00-18:00 ※日・祝除く)



▼チケット料金(税込)



<東京>

GOLD:20,000円(スタンディング前方エリア)

スタンディング:12,500円



<大阪>

GOLD:20,000円(スタンディング前方エリア)

スタンディング:12,500円

2F指定席:12,500円



※未就学児(6歳未満)入場不可

※別途ドリンク代必要



▼公演ホームページ

https://www.livenation.co.jp/nickcarter2024



