£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬¡ÖÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×½÷ÀµÒ¤Ë¿¿ÙõÂÐ±þ¤Î¥ï¥±¸ì¤ë¡¡½÷À¤Ï¸åÆü·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤¬£²£°Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç´ÑµÒ¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤Ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï£³·î£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Ó£Ï£Î£Ç£Ó¡¡£²£°£²£´¡¡£æ£å£á£ô¡¥£Ë¡×¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë½÷ÀµÒ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾ì°ã¤¤¤Ê¥ä¥¸Ê¶¤¤¤ÎÀ¼¤Ë²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ÏÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤ò²Î¤¤¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´ÑµÒ¤Ï¡Ö£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤³À°·Á¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÀ°·Á¤Ï¿´¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³°¤Ë½Ð¤ëÍÍ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¿¿Ùõ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ü¥¯¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤Ë¤â¡ØÀ³Ê¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è£³£°Ç¯¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¸«¤Ë¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬»¡ÃÎ¡¦È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤â¤½¤Î»Ò¤ÎÀ¼¿§¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í²¿¤«¤ò¤ä¤é¤«¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡Ø²¿¤«¿ÏÊª¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆµÕ¾å¤·¤¿¤é¡©¡Ù¡Ø¼þ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡©¡Ù¡¡¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò½ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÒôÓÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬Æ¯¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤É¤³¤í¤«¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤½¤Î»Ò¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¡Ö¤Þ¤¢¡¢À©ºî¡¦¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤À¤¬¡£¡£¡£¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡Ö¸åÆüÃÌ¤À¤¬¡¢¼«½ý¹Ô°Ù¤Î¥¢¥¶¤À¤é¤±¤Î¤½¤Î»Ò¤ÏÂ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤··Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊ¶¤ì¹þ¤à¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¤ÏÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¥¿¥«¤ò³ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö±¿±Ä¤ÏÀ©ºî¼Ô¤Î´íµ¡´¶¤ÎÌµ¤µ¡¢ÂÕËý¤«¤é¤¯¤ëñá¤ê¤Ë¤·¤«²á¤®¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤Û¤Ü£¹£¹¡ó¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£³¤³°¤È¤Ï´íµ¡´¶¤Î°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò¾ï¤ËÁÛÄê¤·¡¢½Ö»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤Ù¤¡£¤Þ¤¿¡¢£±¤Ä¤Î»ö¸Î¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¾ðÊó¤â¶¦Í¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ü¥¯¤¬»×¤¦¤È¤³¤í¡×¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Î´íµ¡´¶¤ÎÄã¤µ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÂç¤¤Ê»ö¸Î¤ò¾·¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤¿¡£¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Î´íµ¡´¶¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÍÍ¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿È¤¬Êú¤¯´íµ¡´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£