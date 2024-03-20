¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£Â¿Ëà¶Å¹¡¦Á¥¶¶Å¹¡¦¸¶½ÉÅ¹¤Î¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯3·î21Æü¤È22Æü¸ÂÄê¤Ç¡ÖÁ´¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò3Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Á´¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª
º£²ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê´ë²è¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤ÇÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï40Ê¬¡¢²Á³Ê¤Ï1¿Í2178±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿©¤ÙÊüÂêÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼Â¿Ëà¶Å¹¡¦Á¥¶¶Å¹
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á11:40¡¿12:00¡Á12:40¡¿13:00¡Á13:40¡¿14:00¡Á14:40¡¿15:00¡Á15:40¡¿16:00¡Á16:40¡¿17:00¡Á17:40¡¿18:00¡Á18:40
¡¦¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¸¶½ÉÅ¹
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á11:40¡¿12:00¡Á12:40¡¿13:00¡Á13:40¡¿14:00¡Á14:40¡¿15:00¡Á15:40¡¿16:00¡Á16:40¡¿17:00¡Á17:40¡¿18:00¡Á18:40¡¿ 19:00¡Á19:40¡¿20:00¡Á20:40
Á´¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ª¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¡¦ìÔÂô ¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¡¦¶Ë ¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é1¾¦ÉÊ¡Ê1¸Ä¡¦1²ó¡Ë¤Î¤ßÃíÊ¸²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ï»öÁ°Í½ÌóÍ¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯3·î18Æü¤È3·î19Æü¤Î11»þ¤«¤éÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÅ¹Æ¬¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£18Æü¡¦19Æü°Ê³°¡¢¤½¤·¤Æ³«ºÅÆüÅöÆü¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£