¼«Âð¤ÇÌ£¤ï¤¦½À¤é¤«¤ÊÍî¤ÁÃå¤¯Ì£¡£¡ÖÆÚÆù¤ÈÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¾ø¤·¼Ñ¡×¤È¡Ö¤Ò¤¸¤¤ÈÆ¦Æý¤Î¥¹¡¼¥×¡×
²È»ö¤Ë°é»ù¤Ë¤ª»Å»ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¡£´èÄ¥¤êÄÌ¤·¤ÎËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤È¼ê·Ú¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤ª¤«¤º¡£´ÌµÍ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È¥á¥¤¥ó¡ª
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¤Ï³°¿©¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤«¤â¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÎÁÍý²È¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÌ£¤Ç¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤ÍýÁÛ¤Î¥ì¥·¥Ô¡£¼«Âð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯Ì£¤Ë¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤¿¿·Á¯¤µ¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤ò¡ª
¢£ÆÚÆù¤ÈÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¾ø¤·¼Ñ
ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»ÝÌ£¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢»³Ü¥¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¢£¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¥í¡¼¥¹¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑÆù¡Ä¡Ä160g
ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¡Ä¡Ä30g
A
¡¦¿å¡Ä¡Ä200ml
¡¦ÎÁÍý¼ò¡Ä¡Ä50ml
¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Ê´»³Ü¥¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£¢¡ºî¤êÊý
1¡¡ÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Ï¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
2¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆÚÆù¡¢1¡¢A¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç8Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÇÆÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤ë¡£
3¡¡²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÊ´»³Ü¥¤òÅ¬ÎÌ¡Ê5¡Á6¤Õ¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£Ì£¸«¤ò¤·¤Æ¡¢±ö¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
¢£¤Ò¤¸¤¤ÈÆ¦Æý¤Î¥¹¡¼¥×
¼¢Ì£¿¼¤¤¤Ò¤¸¤¤òÌ£¤ï¤¦Æ¦Æý¥¹¡¼¥×¡£
¤Ò¤¸¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¢£¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
´¥Áç²ê¤Ò¤¸¤¡Ä¡Ä10g
¤À¤·½Á¡Ä¡Ä200ml
A
¡¦ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡Ä¡Ä200ml
¡¦¤ª¤í¤·¥·¥ç¥¦¥¬¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ËüÇ½¥Í¥®¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£¢¡ºî¤êÊý
1¡¡¤Ò¤¸¤¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ÇÌá¤·¤ÆÀö¤¤¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2¡¡Æé¤Ë¤À¤·½Á¤È¤Ò¤¸¤¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£A¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ²Ð¤Ç·Ú¤¯¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£
3¡¡Æ¦Æý¤¬¤â¤í¤â¤í¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿ËüÇ½¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¡¦¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¼ò¤Î»¨Ì£¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ì£¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ã±ö¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÎÁÍý¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¼ò¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±öÊ¬ÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¸«¤ò¤·¤Æ±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê
ÎÁÍý²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£10ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Þ¤Ç»ÒÌò¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Âç³Ø¤Ç±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢SNS¤Ç»Ï¤á¤¿¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£»¨»ï¤äWEB¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤êÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¤¤¿¤ï¤ê¤´¤Ï¤ó2 º£Ìë¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¥ì¥·¥ÔÄ¡¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿