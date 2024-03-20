Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨²£¤Ð¤¤¡¡À¯ÎÑ¿³¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×9³ä¡¡ÉÔµºÜµÄ°÷½èÊ¬¤ÎÀ¼¶¯¤Þ¤ë¡Ú24Ç¯£³·îFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û
FNN¤Î3·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï23.2¡ó¤Ç¡¢2·î¤è¤ê0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æâ³Õ¤Î¡È´í¸±¿å°è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë»Ù»ýÎ¨3³ä¤ò³ä¤ê¹þ¤à¡È´íµ¡¡É¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê3·î16¡¢17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¡¢ÅÅÏÃÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ë
¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï0.7¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç²áµîºÇÄã¡¢¤³¤Á¤é¤â5¥«·îÏ¢Â³¤·¤Æ2³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢9³ä¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î¿¿Áê¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤¬½°µÄ±¡¡¢»²µÄ±¡¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÇÜÇÉ¡¦Æó³¬ÇÉ¤Î´´Éô¤Ê¤É¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¤Ø¤Î¼Áµ¿¤¬±ä¤Ù3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Æ¥ì¥ÓÃæ·ÑÆþ¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½½Ê¬²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤Ï¤ï¤º¤«0.6¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤â7.8¡ó»ß¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×30.2¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×58.5¡ó¤È9³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤¿É¾²Á¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬¶¯¤¯µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Î¿¿Áê²òÌÀ¡¢ÉÔµºÜµÄ°÷¤Î½èÊ¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤Î¸·³Ê²½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¢¶â¤Î¸¶»ñ¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¼ýÆþ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½½Ê¬²Ì¤¿¤·¤¿¡×1.9¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ²Ì¤¿¤·¤¿¡×19.0¡ó¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×38.0¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×33.5¡ó¤Ç¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢7³ä¤òÄ¶¤¨¸·¤·¤¤À¼¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤«¤é¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀ¯ÎÑ¿³¤Ç¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Ì±»Ù»ýÁØ
½½Ê¬²Ì¤¿¤·¤¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.6¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡1.9¡ó
¤¢¤ëÄøÅÙ²Ì¤¿¤·¤¿¡¡¡¡¡¡¡¡7.8¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡19.0¡ó
¤¢¤Þ¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¡¡30.2¡ó¡¡¡¡¡¡ 38.0¡ó
Á´¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡58.5¡ó¡¡¡¡¡¡ 33.5¡ó
°ÂÇÜÇÉ¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¤Ë¤Ï¡ÖÁ´°÷½èÊ¬¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼
°ÂÇÜÇÉ¡¦Æó³¬ÇÉ¤Ç80¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¡ÈÉÔµºÜµÄ°÷¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÉÔµºÜµÄ°÷¡×60.8¡ó¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Î´´ÉôµÄ°÷¡×30.9¡ó¡¢¡Ö½èÊ¬¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×6.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¡¢À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÁ°¤Î2·îÄ´ºº¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·îÅö»þ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÉÕµºÄµÄ°÷¡×55.2¡ó¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Î´´ÉôµÄ°÷¡×34.4¡ó¡¢¡Ö½èÊ¬¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×9.2¡ó¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Á´¤Æ¤ÎÉÕµºÄµÄ°÷¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Î½èÊ¬¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÉÕµºÄµÄ°÷¡×¤¬38.8¡ó¡¢¡ÖÇÉÈ¶¤Î´´ÉôµÄ°÷¡×41.2¡ó¡¢¡Ö½èÊ¬¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×16.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Ï¡¢ÇÉÈ¶´´Éô¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉÔµºÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬ÂÐ¾Ý¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÂÎ¡Ê2·î¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Ì±»Ù»ýÁØ¡¡¡¡
Á´¤Æ¤ÎÉÔµºÜµÄ°÷¡¡¡¡¡¡60.8¡ó¡Ê55.2¡ó¡Ë¡¡¡¡¡¡38.8¡ó
ÇÉÈ¶¤Î´´ÉôµÄ°÷¡¡¡¡¡¡¡¡30.9¡ó¡Ê34.4¡ó¡Ë¡¡¡¡¡¡41.2¡ó
½èÊ¬¤ÎÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¡¡¡¡¡¡ 6.2¡ó¡Ê7.7¡ó¡Ë¡¡¡¡¡¡ 16.9¡ó
µÄ°÷¸·È³²½¤Î¼«Ì±ÅÞÂ§²þÀµ¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ï¡È²ûµ¿Åª¡É¡¡¼«Ì±ÁØ¤Ï¡È°ìÄêÉ¾²Á¡É
3·î17Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÅÐÃÅ¤·¡¢ËÁÆ¬¡Ö°ìÉô¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤«¤éÂ¿¤¯¤Îµ¿Ç°¤ò¾·¤¡¢¿¼¹ï¤ÊÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö¿¼¤¤È¿¾Ê¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÅÞÂç²ñ¤Ç¤Ï²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µÄ°÷ËÜ¿Í¤Ë¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤ä¡ÖÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß¡×¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÞÂ§¤Î¸·³Ê²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢µÄ°÷¥ë¡¼¥ë¤Î¸·³Ê²½¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×3.7¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×32.6¡ó¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×34.8¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×26.3¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ6³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¿¼¤¤À¯¼£ÉÔ¿®¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÞÂç²ñ¤Ç¤ÎÅÞÂ§²þÀµ¤È¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ß¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¡ÖÂç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×5.5¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×43.5¡ó¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×31.7¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×15.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬È¾¿ô¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ÈÆóÊ¬¤·¤¿¡£
¡ÚÅÞÂ§²þÀµ¤Ç¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Ì±»Ù»ýÁØ
Âç¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡3.7¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.5¡ó
¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡¡¡¡¡32.6¡ó¡¡¡¡¡¡ 43.5¡ó
¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¡¡¡34.8¡ó¡¡¡¡¡¡ 31.7¡ó
Á´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¡¡¡¡¡26.3¡ó¡¡¡¡¡¡ 15.7¡ó
¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Î¡È²á·ã¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼º©¿Æ²ñ¡É¤¬À¯¼£ÉÔ¿®¤ÎÄÉ¤¤ÂÇ¤Á
ÇÉÈ¶Î¢¶âÌäÂê¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤¬¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñ¹ç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡È²á·ã¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼º©¿Æ²ñ¡É¤À¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤Ë¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¾·¤¤¤¿º©¿Æ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤é¤¬Ìò¿¦¼Ç¤¤·¤¿¡£º©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬86.7¡ó¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤Ï9.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÎÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬90.7¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÊ¬»¶¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢°ì¤Ä¤Î°Õ¸«¤¬¡¢9³ä¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ç¡¢½÷ÀÍ¸¢¼Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¡È²á·ã¥·¥ç¡¼º©¿Æ²ñ¡É¤Ë¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼«Ì±ÀÄÇ¯¶É¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼º©¿Æ²ñ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡½÷À
Å¬ÀÚ¡¡¡¡¡¡¡¡8.4¡ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.8¡ó¡¡
ÉÔÅ¬ÀÚ¡¡¡¡¡¡86.7¡ó¡¡¡¡¡¡ 90.7¡ó
¼¡¤ÎÁíºÛ¸õÊä¡Ö¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡×¡Ö¾åÀî³°Áê¡×¤Ë¤â2¥±¥¿Âæ¤Î¹â¤¤»Ù»ý
ÇÉÈ¶Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤ÎÂÐ½è¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬Â³¤¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¡È²á·ã¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¡É¤ÎÉÔ¾Í»öÈ¯³Ð¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÇ¤´ü¤¬3·î¤Ç»Ä¤êÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤ó¤À½çÈÖ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¼ÁÌä¡Ë¡¡
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿½çÈÖ¤Ë¡ÖÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¡×20.1¡ó¡¢¡Ö¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¡×15.1¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â2·î¤Î¡Ö¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â3ÈÖÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¾åÀî³°Áê¡×8.4¡ó¡¢¡Ö²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡×8.3¡ó¡¢¡Ö¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡×7.6¡ó¡¢¡Ö¿ûÁ°¼óÁê¡×5.5¡ó¡¢¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¡×¤Ï4.1¡ó¤Ç7ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡ÖÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡×1.5¡ó¡¢¡ÖÌÐÌÚ´´»öÄ¹¡×¤È¡ÖÌîÅÄ¸µ¾¯»Ò²½Áê¡×¤¬1.2¡ó¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¼¡¤ÎÁíºÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò°®¤ë¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ì±»Ù»ý¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¡×19.8¡ó¡¢¡È¼¡¤ÎÁíÍý¡É¤Ç¤Ï1ÈÖ¼ê¤¬Äê°ÌÃÖ¤Î¡ÖÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¡×¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î17.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡×¤¬3ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤ê10.6¡ó¡¢¡Ö¾åÀî³°Áê¡×¤â2·å»Ù»ý¤Î10.1¡ó¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¡×¤Ï¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï5ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤·9.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ßÅÄÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢3³äÂæ¤òÀÚ¤ë¡È´í¸±¿å°è¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÉ½¤À¤Ã¤Æ¡È´ßÅÄ¹ß¤í¤·¡È¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç»Ù»ý¤¬¹â¤¤ÀÐÇË»á¤ò²¡¤¹À¼¤ä¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÀîÂç¿Ã¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¯¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¤Î»×ÏÇ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Â³Åê¡¢¿·´é´Þ¤á¤ÆÁíºÛÁª¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¼´¤¬Äê¤Þ¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¼¡¤ÎÀ¯¼£ÆüÄø¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢4·î28Æü¤Ë¡¢Åìµþ15¶è¡¢Åçº¬1¶è¡¢Ä¹ºê3¶è¤Î3Áªµó¶è¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡¤ÎÊä·çÁªµó¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÕÉ÷¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁíºÛÁªÁè¤¤¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Ì±»Ù»ýÁØ
ÀÐÇË¸µ´´»öÄ¹¡¡¡¡20.1¡ó¡¡¡¡¡¡¢17.6¡ó
¾®Àô¸µ´Ä¶Áê¡¡¡¡15.1¡ó¡¡¡¡¡¡¡19.8¡ó
¾åÀî³°Áê¡¡¡¡¡¡¡¡8.4¡ó¡¡¡¡¡¡ ¤10.1¡ó
²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¡8.3¡ó¡¡¡¡¡¡ ¦8.9¡ó
¹â»Ô·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¡7.6¡ó¡¡¡¡¡¡ £10.6¡ó
¿ûÁ°¼óÁê¡¡¡¡¡¡¡¡5.5¡ó¡¡¡¡¡¡ §6.0%
´ßÅÄ¼óÁê¡¡¡¡¡¡¡¡4.1¡ó¡¡¡¡¡¡ ¥9.2¡ó
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¡¡¡¡¡1.5¡ó¡¡¡¡¡¡ ©0.8¡ó
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¡¡¡¡¡¡1.2¡ó ¡¡ ¨1.6¡ó
ÌîÅÄ¸µ¾¯»Ò²½Áê¡¡1.2¡ó¡¡¡¡¡¡ ª0.2¡ó