【3月22日(金)発売】PS5「Rise of the Ronin」開発の裏側を紹介した最新映像が公開!!【動画あり】

2024年3月22日(金)に発売予定のPS5ソフト「Rise of the Ronin」について新たなゲームプレイトレーラーが公開された。

2024年3月22日(金)発売予定のPlayStation 5用「Rise of the Ronin」は、「仁王」や「NINJA GAIDEN」の開発チーム「Team NINJA」が手掛けるオープンワールドアクションRPGだ。近接武器や銃火器など、さまざまなプレイスタイルでシンプルかつ奥深い戦闘を楽しみながら、 日本の幕末を舞台にした物語を体験できる。





今回、開発の裏側を紹介する「Rise as One」 Behind the Scenes (メイキング映像4)が公開された。

「Rise of the Ronin」開発の裏側を紹介するBehind the Scenes(メイキング映像)、最後となる 第4章では、「Team NINJA」がどのように本作の開発を手がけたのかが詳細に紹介されているので、発売前にぜひチェックしてほしい。



■「Rise as One」 Behind the Scenes (メイキング映像4)

【タイトル情報】

■「Rise of the Ronin」

発売日:2024年3月22日(金)

価格:8,980円(税込)

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

CERO:D

対応機種:PS5





© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

