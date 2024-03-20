¡Ö½ÕÉþ¤ÎÇöÃå¤À¤È¥Ò¥Ã¥×¤Î¤æ¤ë¤ß¤¬¥Ð¥ì¤ë¡Ä¡ª¡×¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¤¬Áª¤Ö¥×¥Á¥×¥é¥¬¡¼¥É¥ë3Áª¡£¡ÈÃå¤±¿´ÃÏ¤¬³Ú¡É¤À¤±¤É¤·¤Ã¤«¤êÊäÀ°
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¤Î¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÁá¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÕÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Ç¤âÉþ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡£
Åß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸å¤í»Ñ¡Ä¤ª¿¬¤ÏÆÃ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢Íú¤¯¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¥¬¡¼¥É¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¬¡¼¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤Ä¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¡¦ÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÍ¥½¨¤Ê¥¬¡¼¥É¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¤â¤¦¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥¬¡¼¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¥À¥ó¥È¥Ä¡ª¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë
¤Þ¤º²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¡£ÊäÀ°²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¬¡¼¥É¥ë¡ÊÀÇ¹þ2,690±ß¡Ë¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤È¡¢¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤ÆËèÆü¤Ç¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡ª¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Åí¿¬¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÅ¾»Ò¡ÊÂçÂÜ¹ü¾åÉô¤Î³°Â¦¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÆÍµ¯¡Ë¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²£¤Ë¹¤¬¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÀ¤â¤â¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹ü³Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¿Í¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤Ï¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥´¥àÉôÊ¬¡£¤³¤³¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¤¥´¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¡¹¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤À¤±Ãí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡²¼ÃåºÇÂç¼ê¥ï¥³¡¼¥ë¤ÎËÜµ¤¡ª¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤é¤ª¼êº¢¤Çµ¡Ç½¤â¹â¤¤
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÂ¾¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤ªÃÍÃÊ¤Ï¾¯¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ß¡¼¥¬¡¼¥É¥ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ3,520±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¼Ãå¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥ï¥³¡¼¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤À¤±¤¢¤ê¡¢¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¡×¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÊäÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸ÃÏ¤Ï¿½ÌÀ¤¬¹â¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤äÄ¹»þ´Ö°ÜÆ°¤ÎÆü¤Ç¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÆÉÛ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª¿¬¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î2¤Ä¤è¤ê½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤ª¿¬¤Ç¤âÀ¸ÃÏ¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ª¿¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¬¡¼¥É¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯½Õ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¡¥°¥é¥â¥¢¡Ø¤È¤È¤Î¤¦¥¬¡¼¥É¥ë¡Ù¤ÏÃå¿´ÃÏ½Å»ë¤Ç²Æ¤Ë¤â²÷Å¬¡ª¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý
¥¬¡¼¥É¥ë½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍú¤±¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥â¥¢¡£¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ÙÀÇ¹þ3,300±ß¡Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤À¤ÈÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡È½À¤é¤«¤¯¿½ÌÀ¤â¹â¤¤¤È¤·¤Ã¤«¤êÊäÀ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¿¬¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£
3000±ß¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤Èµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤ë¥¬¡¼¥É¥ë¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÊäÀ°¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¿¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡ä
¡Ú¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Û
²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡£ÈÎÇä°÷»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤Ç¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ònote¤äTwitter¡¢YouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼ñÌ£¤Ï²¼Ãå²°¤µ¤ó½ä¤ê
Åß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸å¤í»Ñ¡Ä¤ª¿¬¤ÏÆÃ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢Íú¤¯¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¨¤é¤ì¤ë¥¬¡¼¥É¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¬¡¼¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤Ä¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¡¦ÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÍ¥½¨¤Ê¥¬¡¼¥É¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¥À¥ó¥È¥Ä¡ª¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë
¤Þ¤º²Á³Ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¡£ÊäÀ°²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¬¡¼¥É¥ë¡ÊÀÇ¹þ2,690±ß¡Ë¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÍú¤¿´ÃÏ¤È¡¢¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤ÆËèÆü¤Ç¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¿¬¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡ª¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Åí¿¬¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÅ¾»Ò¡ÊÂçÂÜ¹ü¾åÉô¤Î³°Â¦¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÆÍµ¯¡Ë¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²£¤Ë¹¤¬¤ê¤¬¤Á¤ÊÂÀ¤â¤â¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹ü³Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¿Í¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤Ï¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥´¥àÉôÊ¬¡£¤³¤³¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¯¤·¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¤¥´¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¡¹¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤À¤±Ãí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡²¼ÃåºÇÂç¼ê¥ï¥³¡¼¥ë¤ÎËÜµ¤¡ª¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤é¤ª¼êº¢¤Çµ¡Ç½¤â¹â¤¤
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÂ¾¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤ªÃÍÃÊ¤Ï¾¯¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ß¡¼¥¬¡¼¥É¥ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ3,520±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¼Ãå¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥ï¥³¡¼¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤À¤±¤¢¤ê¡¢¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¡×¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÊäÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸ÃÏ¤Ï¿½ÌÀ¤¬¹â¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤äÄ¹»þ´Ö°ÜÆ°¤ÎÆü¤Ç¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÆÉÛ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª¿¬¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î2¤Ä¤è¤ê½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤ª¿¬¤Ç¤âÀ¸ÃÏ¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ª¿¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¬¡¼¥É¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯½Õ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¡¥°¥é¥â¥¢¡Ø¤È¤È¤Î¤¦¥¬¡¼¥É¥ë¡Ù¤ÏÃå¿´ÃÏ½Å»ë¤Ç²Æ¤Ë¤â²÷Å¬¡ª¥³¥¹¥Ñ¤â¡ý
¥¬¡¼¥É¥ë½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍú¤±¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥â¥¢¡£¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ÙÀÇ¹þ3,300±ß¡Ë¤Ï½À¤é¤«¤¤¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥à¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤À¤ÈÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡È½À¤é¤«¤¯¿½ÌÀ¤â¹â¤¤¤È¤·¤Ã¤«¤êÊäÀ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¿¬¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£
3000±ß¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤Èµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤ë¥¬¡¼¥É¥ë¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÊäÀ°¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡¿¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡ä
¡Ú¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Û
²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡£ÈÎÇä°÷»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤Ç¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ònote¤äTwitter¡¢YouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼ñÌ£¤Ï²¼Ãå²°¤µ¤ó½ä¤ê