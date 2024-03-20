¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¡×Çã¤¦¤È¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤â¤é¤¨¤ë¡÷cosme TOKYO¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥¹¥á¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡÷cosme TOKYO¤Ï¡¢2024Ç¯3·î20Æü¤«¤é¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¡÷cosme¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò»î¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ñ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤È¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÅÐÏ¿¡¦²òÅà´°Î»²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡÷cosme TOKYO 1³¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢»þ´Ö¤Ï³ÆÆü11»þ¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÊÌ´ë²è1¡Ö¾¦ÉÊ¤ª»î¤·¡õ³Ñ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡×
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥«¥ß¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬ÈéÉæ¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬Äê¡£Àµ¤·¤¤Àö´éÊýË¡¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥¿¥«¥ß³Ñ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥»¥ë¥ÕÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃÊÌ´ë²è2¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë 3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡×
ÄÌ¾ï¤Î30ml¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç10ml¤È60ml¤âÈÎÇä¡£Àö´é¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢È©¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§10ml 1100±ß¡Ê1¿Í1ËÜ¤Þ¤Ç¡Ë¡¿30ml 5500±ß¡¿60ml 10670±ß¡Ê1¿Í3ËÜ¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ´ë²è3¡Ö¹ØÆþÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÉÊ¤ò1¡¿2ËÜÊ¬À÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¿¥«¥ß¥¹¥¥ó¥Ô¡¼¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬1Êñ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç1¿Í1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£