■先行配信とともに「解放区」の歌詞カードも解禁ポルノグラフィティが、新曲「解放区」を3月20日に配信リリースした。3月27日にリリースされるメジャーデビュー25周年第1弾シングル「解放区」からの先行配信となり、同タイミングで歌詞カードも解禁された。「解放区」は、作詞を新藤晴一、作曲を岡野昭仁が担当。今日より明日がいい日になると思うことが当たり前ではなくなってきたこの時世に、ただひたすら頑張れと言うこともできるが、“失われた時代”でも楽しむことはできるし、楽しんでいい。光を求めるのではなく、暗闇の夜にだって生きる灯火を見つけることはできる――。そんなメッセージが込められた、ポルノグラフィティからのファイトソングとなっている。現在開催中の全国10ヵ所16公演を回るアリーナツアー『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day”』も静岡・東京公演を残すのみ。新曲「解放区」をいち早くライブで楽しみたい人は、ぜひ会場に足を運んでみよう。リリース情報2024.03.20 ON SALEDIGITAL SINGLE「解放区」2024.03.27 ON SALESINGLE「解放区」『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day”』特設サイトhttps://sp.pornograffitti.jp/19lc/ポルノグラフィティ OFFICIAL SITEhttps://www.pornograffitti.jp/