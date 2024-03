TOMORROW X TOGETHER、6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」Ethereal ver.のコンセプトフォト＆映像を公開

TOMORROW X TOGETHERが夢に向かって疾走する青春を表現した。彼らは本日(20日)、6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」Etherealバージョンのコンセプトフォトとクリップを公開した。「Ethereal」コンセプトのキーワードは「Highway to Star」で、明日の星になるために走っていく姿を表現した。緩いネクタイとところどころ擦り切れた感じの衣装、華やかなアクセサリーを着用した5人のメンバーからは、反抗的なロックスターのバイブが感じられる。ギターのピックを咥えたスビンとボムギュはセクシーなオーラで視線を引きつける。

ヨンジュンの背中に広がっている翼、テヒョンとヒュニンカイが持っている翼の形をしているギターなど、“上昇”の意味を持っているオブジェである“翼”とまっすぐな道路は前に進むという意志を暗示する。フォトとクリップの中のトレーラーに書かれた「We made a promise when we were very young. That's the reason I have to live for tomorrow」(僕たちが幼い頃にした約束が、僕が明日を生きる理由だ)という文章からは、「君と一緒にいる明日が希望で救援だ」というTOMORROW X TOGETHERの叙事がうかがえる。6thミニアルバム「minisode 3: TOMORROW」は4月1日の午後6時にリリースされる。また、同日午後8時よりソウル城北(ソンブク)区高麗(コリョ)大学のファジョン体育館で、カムバックショーケースが開催される。