Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡¢¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷¤Ë¾Ú´Æ²ñ¥È¥Ã¥×¤é4¿Íµ¯ÍÑ
[ËÌµþ £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷¤Ë¾Ú·ô´ÆÆÄ´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ê¾Ú´Æ²ñ¡Ë¤Î¸âÀ¶¼çÀÊ¤ä¿ÍÌ±¶ä¤ÎÀë¾»Ç½ÉûÁíºÛ¤é£´¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸â»á¤Ï°×²ñËþ°Ñ°÷¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£°×»á¤Ï¾Ú´Æ²ñ¤ÎÁ°¼çÀÊ¡£
¤³¤Î¤Û¤«ÎÀ¤¶Ó°Ñ°÷¤Èèñú·°Ñ°÷¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ³Ø¼Ô£²¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¤Ï»ÍÈ¾´ü¤Ë£±²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¡¦À¯ºö²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤ò´«¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤Ï£±·î¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¾òÎã¡×¤ò²þÀµ¤·¡¢¼çÍ×À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦»ºÅÞ¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£