宇多田ヒカルのベストアルバム『SCIENCE FICTION』のボーナストラックとして収録されている楽曲「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit)」が、4月3日に先行配信される。

本楽曲は、8thアルバム『BADモード』に収録され、海外音楽メディア Pitchfork mediaが発表した『The 100 Best Songs of 2022』にて10位を獲得したほか、『slantmagazine.com』や『BrooklynVegan』などのサイトでもベスト10に選出。さらにはFADER『The 100 best songs of 2022』にもランクインした楽曲のリエディットバージョンだ。同楽曲を手掛けたFloating pointsがエディットを施し、ニューバージョンとして今回リリースが決定した。

また、配信予約キャンペーンも本日3月20日よりスタート。Apple Music/Spotify/Amazon Musicでプレアド/プレセーブ、iTunesでのプレオーダーで応募可能で、抽選で200名にオリジナルステッカーがプレゼントされる。また、応募者全員にここでしか手に入らないオリジナル待ち受け画像をプレゼント。詳細はキャンペーンページへ。

(文=リアルサウンド編集部)