これからの予定【発言・イベント】
東京市場は春分の日祝日で休場
17:45 ラガルドECB総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」開会挨拶
18:30 レーンECBチーフエコノミスト、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ高進収束・金融政策について講演
19:30 ドイツ30年債入札
21:00 デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演
22:45 シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演
23:30 米週間石油在庫統計
21日
1:30 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加
2:30 カナダ中銀議事録（3月6日開催分）
3:00 FOMC結果、経済予測公表
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC
※予定は変更されることがあります。
17:45 ラガルドECB総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」開会挨拶
18:30 レーンECBチーフエコノミスト、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ高進収束・金融政策について講演
19:30 ドイツ30年債入札
21:00 デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演
22:45 シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演
23:30 米週間石油在庫統計
21日
1:30 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加
2:30 カナダ中銀議事録（3月6日開催分）
3:00 FOMC結果、経済予測公表
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC
※予定は変更されることがあります。