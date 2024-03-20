東京市場は春分の日祝日で休場


17:45　ラガルドECB総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」開会挨拶
18:30　レーンECBチーフエコノミスト、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ高進収束・金融政策について講演
19:30　ドイツ30年債入札
21:00　デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演
22:45　シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演
23:30　米週間石油在庫統計

21日
1:30　ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加
2:30　カナダ中銀議事録（3月6日開催分）
3:00　FOMC結果、経済予測公表
3:30　パウエルFRB議長、記者会見

EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC


※予定は変更されることがあります。