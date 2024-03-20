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気象台は、午後3時7分に、大雪警報を長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。またなだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表

中部では21日朝まで、北部では21日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■乗鞍上高地
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■上田市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日朝にかけて警戒
・菅平周辺
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■中野市
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■大町市
□大雪警報【発表】
　積雪　21日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■飯山市
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■白馬村
□大雪警報【発表】
　積雪　21日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■小谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　21日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■高山村
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■山ノ内町
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■木島平村
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■信濃町
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■小川村
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■飯綱町
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒

■栄村
□大雪警報【発表】
　積雪　20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて警戒