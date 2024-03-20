気象台は、午後3時7分に、大雪警報を長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。またなだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表

中部では21日朝まで、北部では21日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長野市

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■乗鞍上高地

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■上田市

□大雪警報【発表】

積雪 21日朝にかけて警戒

・菅平周辺

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■中野市

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■大町市

□大雪警報【発表】

積雪 21日朝にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■飯山市

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■白馬村

□大雪警報【発表】

積雪 21日朝にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■小谷村

□大雪警報【発表】

積雪 21日朝にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■高山村

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■山ノ内町

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■木島平村

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■野沢温泉村

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■信濃町

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■小川村

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■飯綱町

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒

・山沿い

12時間最大降雪量 30cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



■栄村

□大雪警報【発表】

積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒

12時間最大降雪量 40cm



□なだれ注意報【発表】

22日にかけて警戒



