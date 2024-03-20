【大雪警報】長野県・長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表
気象台は、午後3時7分に、大雪警報を長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。またなだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表
中部では21日朝まで、北部では21日昼前まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■乗鞍上高地
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■上田市
□大雪警報【発表】
積雪 21日朝にかけて警戒
・菅平周辺
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■中野市
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■大町市
□大雪警報【発表】
積雪 21日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■飯山市
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■白馬村
□大雪警報【発表】
積雪 21日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 21日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■高山村
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■山ノ内町
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■木島平村
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■信濃町
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■小川村
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■飯綱町
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒
■栄村
□大雪警報【発表】
積雪 20日夜のはじめ頃から21日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて警戒