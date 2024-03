◆ナンシー「関コレ」トップバッターでランウェイ登場

【モデルプレス=2024/03/20】元MOMOLAND(モモランド)のナンシー(NANCY)が20日、京セラドーム⼤阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)に2024年3⽉20⽇(⽔・祝)に出演した。韓国の6人組ガールズグループ・MOMOLANDの元メンバーであるナンシーがグローバルゲストとして出演し、トップバッターで登場。ふんわりとチュールが重ねられたオフショルダートップスとスカートのセットアップ姿でプリンセスかのようなオーラをまとった。

◆「関コレ」テーマは「I LOVE ENTERTAINMENT」

◆「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」

ランウェイトップでは観客に向けて投げキスのサービス。手を振りながらキュートにイベントのスタートを彩った。その後のMCでは「1年半ぶりです」と久々の来日に笑顔。ランウェイの感想を求められると「今日とても緊張しましたがみなさんを見てとても楽しかったです」と振り返っていた。関西から世界へ、文化を発信し続ける「関コレ」。今回は「I LOVE ENTERTAINMENT」をテーマに鈴木愛理、板野友美らモデル、ばんばんざい、平成フラミンゴといったクリエイター、YENA、DJ SODAなどのグローバルゲストがランウェイを歩くほか、EVNNE、超特急、NOAらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央と見取り図が担当。中山優馬がLive StreamingのMCを務める。(modelpress編集部)開催⽇程:2024年3⽉20⽇(⽔・祝)開催時間:12:30開場 14:00開演開催場所:京セラドーム⼤阪ARTIST:EVNNE、超特急、NOA and moreNEXT BREAK ARTIST:SUPER★DRAGON、Z、パンダドラゴンMODEL:アリアナさくら、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、さくら、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、せいせい、NANAMI、ねお、野咲美優、野崎萌香、Hinata、HIMEKA、ほのか、前田希美、マツヤマイカ、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、渡辺美優紀 and moreGUEST:Asaki、明日花キララ、板野友美、井手上漠、井上ヤマト、瑛茉ジャスミン、エルフ、岡田蓮、尾碕真花、折田涼夏、加藤玲奈、かとゆり、兼清萌々香、熊田曜子、栞麗、島崎遥香、翔、鈴木昂秀(THE RAMPAGE)、鈴々木響、高木悠未(※「高」は正式には「はしごだか」)、高橋愛、田久保夏鈴、田中芽衣、谷口布実、ちせ、野崎智子、ひかる、PyunA.、福岡みなみ、古澤里紗、松村キサラ、松本ももな(高嶺のなでしこ)、箭内夢菜、ゆうこす、雪平莉左、吉井美優 and moreCREATOR:あみみゆちゃんねる、えみ姉、おかんとむすめ、おさき、かの/カノックスター、きぬ、きりまる、タケヤキ翔、ナたんとウたん、なるねぇ、ばんばんざい、ひゅうが、フォーエイト48、平成フラミンゴ、ヘラヘラ三銃士、 MINAMI、ゆきりぬ、夜のひと笑い、ろこまこあこ and moreMC:朝日奈央、見取り図 and moreLive Streaming MC:中山優馬GLOBAL GUEST:YENA、SODA、NANCY、リルーシュ and moreFUTURE:すみぽん、高橋かの、優音、れねぴ and moreOpening Act:NiziIROぱれっと and more【Not Sponsored 記事】