■NiziU、Perfume、edhiii boi、EXILE、THE RAMPAGE、湘南乃風、HAN-KUNが豪華競演!3月9日・10日の2日間にわたり横浜アリーナにて開催された、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』主催のライブイベント『DayDay. SUPER LIVE 2024』。そのDay1・Day2各公演の模様が、オンライン動画配信サービスHulu独占で擬似生配信されることが決定した。Day1には2023年に番組に出演し、華麗なパフォーマンスを披露したNiziU、Perfume、edhiii boi、Day2にはAKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHIの6人によるEXILEとTHE RAMPAGEからなる“LDHチーム”、湘南乃風とHAN-KUNによる“湘南チーム”が出演。両日ともに“アーティスト×アーティスト”の夢のコラボレーションも実現し『DayDay.』ならではのここでしか観られないスペシャルなライブとなった。【ライブレポート】■Day1Day1のオープニングアクトを飾ったのは、edhiii boi。TikTok総再生数6億回を突破した大ヒットナンバー「おともだち」を含む全6曲を披露し、17歳とは思えない堂々としたパフォーマンスで早くも会場を熱狂の渦に包み込むと、続くNiziUは「CLAP CLAP」「Make you happy」「Take a picture」などの代表曲を披露。そして、現在大ヒット公開中の映画『恋わずらいのエリー』の主題歌「SWEET NONFICTION」を初パフォーマンス。会場に詰めかけたファンから割れんばかりの拍手と歓声が上がった。最後に登場したPerfumeは「すみっこ・ディスコ」のキュートなダンスで観客を一体に。「TOKYO GIRL」「FLASH」「ポリリズム」などのヒット曲ではキレのあるダンスを披露し、圧巻のステージを繰り広げた。さらに今回はこれだけにとどまらず、Perfume×NiziUのコラボステージが実現。かねてからラブコールを送り合ってきた“相思相愛”の2組が、NiziU「HEARTRIS」とPerfume「チョコレイト・ディスコ」という人気曲2曲を12人で披露。NiziUのメンバーも感極まって涙するほどの感動のパフォーマンスとなった。■Day2Day2は、まずHAN-KUNが登場。パワフルな歌声と熱いメッセージでオーディエンスの心を掴む。続く湘南乃風のステージでは、「純恋歌」にTHE RAMPAGEのRIKUが、「睡蓮花」にEXILE THE SECONDが登場。大ヒット曲のコラボレーションに、会場のボルテージは最高潮に達する。そしてEXILEのステージには湘南乃風が登場し、名曲「Choo Choo TRAIN」でコラボ。総勢26名によるロールダンスに観客が一体となった。両日ともに大盛況で幕を閉じた『DayDay. SUPER LIVE 2024』。4月20日・21日の擬似生配信後には、それぞれ見逃し配信も実施される。PHOTO BY ハタサトシ(Day1)、高田梓(Day1&Day2)、藤井拓(Day2)配信情報『DayDay. SUPER LIVE 2024』◇Day1:04/20(土)19:00 開演出演:NiziU、PerfumeOPENING STAGE:edhiii boi◇Day2:04/21(日)19:00 開演出演:EXILE(AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI)、THE RAMPAGE、湘南乃風、HAN-KUN※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合あり※ライブ配信視聴の際は、巻き戻しや一時停止は不可※見逃し配信Day1:04/20(土)ライブ配信終了後、準備が整い次第~05/05(日・祝)23:59Day2:04/21(日)ライブ配信終了後、準備が整い次第~05/06(月・祝)23:59『DayDay. SUPER LIVE 2024』特設サイトhttps://dayday-live.jp/『DayDay.』番組サイトhttps://www.ntv.co.jp/dayday/Hulu 公式サイトhttps://www.hulu.jp