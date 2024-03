■日向坂46、新曲「君はハニーデュー」を3月22日0時より先行配信!制作上の都合により発売が延期となっていた、日向坂46の11thシングルが、5月8日にリリースされることが決定。タイトルが「君はハニーデュー」になることが発表された。そして、ジャケット写真も公開。今回のジャケット写真は、東京都港区の日向坂(ひゅうがざか)、けやき坂、コラボイベント『WE R! In TOKYO SKYTREE(R) -日向坂46の虹-』を開催中の東京スカイツリー(R)、2023年よりデビュー記念ライブを行っている横浜など、日向坂46にゆかりのある土地で撮影が行われた。さらに、3月22日0時より表題曲「君はハニーデュー」が各音楽配信サイトにて先行配信されることも決定。ぜひチェックしよう。リリース情報2024.03.22 ON SALEDIGITAL SINGLE「君はハニーデュー」2024.05.08 ON SALESINGLE「君はハニーデュー」日向坂46 OFFICIAL SITEhttps://www.hinatazaka46.com/