¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á¡ÚËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ëÊÒ¤Å¤±¤Î¥ï¥¶¡Ê189¡Ë¡Û
À°ÍýÀ°ÆÜ¤äÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎºÝ¤Ë³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤«¤é¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á
Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤ÎËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡£°ÊÁ°¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ²È¤ò½Ð¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿²È¤ËÌá¤ë¡£¸¼´ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÃÖ¤ÇÛ¤Î²ÙÊª¤ò²È¤ËÆþ¤ì¡¢¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÍè¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤ÎÆü¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤¬¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ä
¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î£³Ê¬¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡Ê1Ê¬40ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ªÅò¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Î¤âÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª
¡¦¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±·ä´Ö¤Ê¤¯Í½Äê¤ò¤Ä¤á¤³¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á¡£
µÕ¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä
¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾¯¤·Áá¤á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡¡¼¡¤ÎÍ½Äê¤Þ¤Ç10Ê¬¤¢¤ë¤«¤é¤ªÃã¤Ç¤â°û¤â¤¦¡×
¡Ö¤ª¤Ã¡¢¿®¹æ¤¬ÀÖ¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤ï¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤â¤Î¤·¤¿¤ê¥Þ¥ó¥¬ÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¡ÊÉÂ±¡¤Ç¡ËÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡£ËÜ¤¬ÆÉ¤á¤ë¡×
¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤Ã¤È¡×
¤Ê¤É¡Ä¡£ÍÑ»ö¤äÍ½Äê¤Î¹ç´Ö¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤´Ö»þ´Ö¡×¤ò¤´Ë«Èþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¡Öº£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ÎÍ×·ï¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡×¡ÖÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤ê¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¡×»þ´Ö¤ò£±Æü¤Î´Ö¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¹¤®¤º¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£
¤ï¤¿¤·¤ÎËèÆü¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤º½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ²È»ö¤ä»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤ë¤³¤È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¶õ¤»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ãtext¡§¤Ê¤Þ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¿²ÖÂÀÏº¡ÊÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¡https://note.com/namake_kataduke¡ä