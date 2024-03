IVE「ロラパルーザ・シカゴ」出演が決定！グローバルな活動を予告

IVEが、世界最大規模の音楽フェスティバルに出演する。ロラパルーザ(Lollapalooza)が3月19日(以下、現地時間)に公式アカウントを通じて発表した内容によると、IVEは8月1日〜4日にアメリカ・イリノイ州シカゴのグラントパークで開かれる「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」のラインナップに名を連ねた。「Lollapalooza」は、1991年からアメリカ・シカゴを本拠地とし、毎年夏に開催される大規模な野外音楽フェスティバルで、年間平均170組以上の人気グループが招待され、1日10万人、4日間で40万人に達する観客を集める。ポップ、ロックなど、人気のある大衆音楽ジャンルを網羅するフェスティバルで、これまでポール・マッカートニー(Paul McCartney)、メタリカ(Metallica)、コールドプレイ(Coldplay)などがステージに立った。

初めて「ロラパルーザ」に出演することになったIVEは、本拠地のシカゴでステージを披露する。この日発表された「ロラパルーザ・シカゴ」のラインナップによると、今回の公演にはIVEの他にSZA、タイラー・ザ・クリエイター(Tyler, The Creator)、ブリンク 182(blink-182)などが参加する。世界的なミュージシャン達の中で、IVEはK-POPの存在感を見せつける予定だ。IVEは13日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのKia Forumで初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」の米州公演を成功裏に開催。1月、初の英語シングル「All Night」の発売後、アメリカで正式デビューしていない状態にもかかわらず、IVEは米州ツアーの始まりから、アリーナでの公演開催はもちろん、完売を記録し、現地での人気の高さを改めて証明した。その後、フォートワース、アトランタ、ローズメント、ニューアークで米州ツアーを続けていくIVEは、「ロラパルーザ・シカゴ」への出演まで確定し、本格的なグローバル活動に拍車をかける予定だ。韓国を越えて世界的に注目されているIVEは、デビュー2週間でアメリカのビルボードチャートに初登場し、「ELEVEN」「LOVE DIVE」「After LIKE」などで各ビルボードチャートで1年以上もランクインする好成績を記録。アメリカの時事専門誌「タイム(TIME)」「フォーブス(Forbes)」「グラミー(GRAMMYS)」、イギリスの音楽雑誌「NME」は相次いでIVEを絶賛し、今後の可能性に期待を示した。IVEは初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」を通じて、米州6地域でファンと会っている。20日(現地時間)には、フォートワースのDickies Arenaで公演を開催する。