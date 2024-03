BABYMONSTER、1stミニアルバム「BABYMONS7ER」トラックリストを公開…先輩のTREASURE チェ・ヒョンソクも参加

BABYMONSTERの成功的な公式デビューのために、最強のプロデューサー陣が総出動する。YG ENTERTAINMENTは本日(20日)、BABYMONSTERの1stミニアルバム「BABYMONS7ER」のトラックリストを公開した。今回の1stミニアルバムには「MONSTERS(Intro)」を皮切りにタイトル曲の「SHEESH」「LIKE THAT」「Stuck In The Middle(7 ver.)」「BATTER UP(7 ver.)」「DREAM」「Stuck In The Middle(Remix)」など、ヒップホップからバラードまで、多彩なジャンルの7曲が収録される。

長い間、念入りに作ってきただけに、最強のプロデューサー陣が参加したことで完成度を高めた。BABYMONSTERがデビューする前からサポートしてきたプロデューサーCHOICE37を筆頭に、DEE.P、TREASUREのチェ・ヒョンソク、そして有数の作家陣が合流した。特に、BABYMONSTERのために3番トラック「LIKE THAT」をプレゼントした世界的なシンガーソングライターチャーリー・プース(Charlie Puth)の名前が注目を集めた。多数のヒット曲を保有しているアーティストであるだけに、彼の作り出すサウンドと出会ったBABYMONSTERの表現力が、どんなシナジーを発揮するのか、期待が高まる。YGは「いよいよ7人の声でBABYMONSTERの1stミニアルバムが仕上がった。彼女たちのしっかりとした音楽の実力はもちろん、完璧に調和したチームのアイデンティティをそのまま感じることが出来るアルバムになるだろう」と伝えた。今回のアルバムを起点に、BABYMONSTERは精力的な活動を繰り広げる。音楽番組をはじめとしたテレビ番組への出演やサイン会などで、国内のファンをコミュニケーションをとる。また日本の東京を皮切りにインドネシアのジャカルタ、シンガポール、台北、タイ、バンコクまでアジアの5地域につながるファンミーティングツアーを開催し、日本最大の音楽フェスティバルである「Summer Sonic 2024」に出演するなど、世界的な領域拡張に乗り出す。