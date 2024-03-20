ÂçÃ«æÆÊ¿¤é£Í£Ì£Â³«ËëÀï¤Ø¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê¡Ö¥Õ¥¶¤±¤ó¤Ê¡×¡ÖÂ¨¹ïÊá¤é¤¨¤í¡×
¡¡´Ú¹ñ¡¦¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Ç£²£°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î£Í£Ì£Â³«ËëÀï¤òÁ°¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÇúÇËÍ½¹ð¡×¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤È¶åÏ··Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¤Ë¥«¥Ê¥À¤Îºß¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼´Ú¹ñÁíÎÎ»ö´Û°¸¤Æ¤Ë¡Ö»î¹çÃæ¤ËÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬±Ñ¸ì¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¡£µå¾ì¤Ë¤Ïµ¡Æ°Ââ¤é¤òÅêÆþ¤µ¤ì¡¢´í¸±Êª¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍÊÛ¸î»Î¡×¤ò¤«¤¿¤ê¡¢ºòÇ¯£¸·î¤«¤é´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¼çÍ×»ÜÀß¤Ë¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¼Ô¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«ËëÀï¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ±¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÂ®Êó¡£Ãæ¤Ç¤âºòµ¨¤Î£Í£Ö£Ð¤Ç¡¢£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£µ²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÎÄ¶¥á¥¬·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÀï¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ØÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÑÀïÍ½Äê¤Î´ÑµÒ¤é¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¡¢»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÈÚ¹Ô¤Ë¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤¬Ê®½Ð¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¶¤±¤ó¤Ê¡×¡ÖÂ¨¹ïÊá¤é¤¨¤í¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¢¤¤¤»¤«¡©¡×¡ÖÍñÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÇúÇËÍ½¹ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£