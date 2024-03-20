¡ÚUNIQLO¡Û½Õ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê! ¥ê¥¢¥ëBUY¥¢¥¤¥Æ¥à
3·î¤â²¼½Ü¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢½ÕÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡£¥Ê¥ËÃå¤è¤¦¡© ¥Ê¥ËÇã¤ª¤¦¡©¡© ¤È¤¢¤ì¤³¤ì¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥é¥¤¥¿ーM¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÚUNIQLO¡Û¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£Å¹ÊÞ¤Ç»îÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ì¥³¥ì¡ª ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡ÚUNIQLO ¸¶½ÉÅ¹¡Û¤Ç¤â¡¢¥Ä¥Ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®Êª¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ËÜµ¤Çã¤¤¤·¤¿¡ÚUNIQLO¡Û¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÃåÍÑ¼Ô¥Çー¥¿¡Ó
¿ÈÄ¹166㎝¡¢ÂÎ½Å¤ÏÉ¸½àÂÎ½Å¤ò¾¯¤·¾å²ó¤ëÃæÆùÃæÇØ
¹ü³Ê¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥¤¥¨¥Ù¥ªー¥¿¥à
Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸ú¤¯Ã¼Àµ¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚUNIQLO¡Û¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\6,990
¡ÚUNIQLO¡Û¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÇM¥µ¥¤¥º¤ò»îÃå¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÇã¤ª¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¸ª¥Ñ¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¾å¼Á´¶¤¬Éº¤¤¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÆþ¤ê¤Ç¥é¥¯¤ÊÃå¿´ÃÏ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤¦ºÇ¹â¡£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¸¤á¤ËÃå¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ª¤¬Íî¤Á¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎXL¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿À¥Ç¥Ë¥à¡ª
¡ÚUNIQLO¡Û¥É¥ìー¥×¥Ç¥Ë¥à¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¾æÉ¸½à72～74cm¡Ë\3,990
ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó°Ê³°¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª ¤È¤¤¤¦°ìËÜ¤È½Ð¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥É¥ìー¥×¥Ç¥Ë¥à¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡£ÀäÌ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥¯¤¬¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ò¤À¤¤¤Ö¥Þ¥·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÓ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÊÃí¡§¼«Ê¬Èæ¡Ë¡¢Íî¤Á´¶¤¬¤¤¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤À¤«¤é¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Ï¤º¤Î¹ü³Ê¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é¤«¡¢°Õ³°¤È¥Ï¥Þ¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²óÁª¤ó¤À¥µ¥¤¥º¤ÏL¡£¡ÚUNIQLO¡Û¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡¢¤Û¤ÜXL¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥ìー¥×¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢L¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØLifeWear magazine¡Ù¤ÎÂè10¹æÈ¯´©µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡ÚUNIQLO¡ÛLWM»É½«UV¥«¥Ã¥È¥Ä¥¤¥ë¥¥ã¥Ã¥×\2,290
¥É¥ìー¥×¥Ç¥Ë¥à¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ëー¤ÎL¡¢W¡¢M¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë½Õ²Æ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¡£¥µ¥¤¥ºÄ´À°ÍÑ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÉôÊ¬¤¬¥ì¥¶ー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¥Ó¥ó¥Æー¥¸É÷¤Ê¤Î¤â¥Ë¥¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡ÚUNIQLO¡ÛLWM»É½«UV¥«¥Ã¥È¥Ä¥¤¥ë¥¥ã¥Ã¥×\2,290
¼Â¤Ï¥³¥ì¡¢¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ç¯2²óÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÚUNIQLO¡Û¤Î¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØLifeWear Magazine¡ÙÂè10¹æÈ¯´©¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ä¥Ü¤¹¤®¤Æ2Â¥»¥Ã¥È¤Î·¤²¼¤âÂ¨·è¡£
¡ÚUNIQLO¡ÛLifeWear magazine¥Ñ¥¤¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²ÂÁÈ¡ËWHITE & GRAY \1,290 ONE SIZE (25-27㎝)
¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥í¥´¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚUNIQLO¡ÛLifeWear magazine¥Ñ¥¤¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²ÂÁÈ¡ËWHITE & GRAY \1,290 ONE SIZE (25-27㎝)
¤¹¤Ù¤Æ¥á¥ó¥º¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥ê¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤¬¹ç¤¨¤ÐÀäÂÐÇã¤¤¤Ç¤¹¡ª
UNIQLO TOKYO¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í ¶äºÂÅ¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í ¸¶½ÉÅ¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í OSAKA¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈ¯Çä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡ÚUNIQLO¡Û¤Î50¿§¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚUNIQLO¡Û50¿§¥½¥Ã¥¯¥¹³Æ\290 ¢¨4ÅÀ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç\990¡¢5ÅÀÌÜ°Ê¹ß¤Ï1ÅÀ¤Ë¤Ä¤\247¡¢¥É¥ìー¥×¥Ç¥Ë¥à¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê¾æÉ¸½à72～74cm¡Ë\3,990
²¿¤«¤¤¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¤«¤Ê～¡¢¤È¥á¥ó¥º¥Õ¥í¥¢¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¤º¤ìÍî¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¾Ã½µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤É°ìÅÀ\290¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Î¤Ï¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨¡£¤½¤Î¿ô¡¢¤Ê¤ó¤È50¿§¡ª ´ðËÜÅª¤ËÇò¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°µ´¬¤Î¿§¿ô¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤â¤Î¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡£¿§¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï23-25¥µ¥¤¥º¤â¥¢¥ê¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢½Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¡ÚUNIQLO¡Û¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
senior writer¡§Momoko Miyake