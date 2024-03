東京ディズニーシーでは、2024年4月1日から6月30日までの期間、“ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”を開催!

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは、「ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!」をテーマにしたスペシャルメニューを提供。

今回は、「シルクロードガーデン」に期間限定で登場する“ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”ディナーコースを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”ディナーコース

価格:13,000円

提供期間:2024年4月1日 〜 2024年6月30日

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

提供時間帯:ディナー

牛モモ肉のロースト 紹興酒ソース 鰆の桜海老ソース焼き 季節野菜の冷製 あおさ海苔とともにズワイ蟹と豆乳のスープ または 牛すね肉と野菜のスープ または 点心三種イセエビの葱生姜蒸し ホワイトアスパラガスソースアオリイカとカナダホッキガイの炒め または やまゆりポークとピータンの醤油麹煮込み または 牛ロース肉と野菜の甘辛味噌ソース 包餅添え帆立貝と野菜の和えそば 花椒風味 または 穴子のひつまぶし風炒飯 中国醤油仕立て(別途1,200円)白いんげん豆の冷製スープ 苺とココナッツの中華風ババロア または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

・このメニューのラストオーダーは21:00です。

・2名様よりご注文いただけます。

・利用時間は120分です

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」でも「ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!」をテーマにしたスペシャルメニューを提供します。

今回紹介するのは、ディナーの時間帯に提供されるコースメニュー。

デザートは「リーナ・ベル」がモチーフになっています。

苺とココナッツの中華風ババロアのまわりをお花形のチョコレートや色とりどりなフルーツでデコレーション。

お花畑のような華やかな彩りになっています。

このほかにも「オチェーアノ」と「ベッラヴィスタ・ラウンジ」でも“ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”のメニューが提供されるのであわせてチェックしてみてくださいね。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー&フレンズのカム・ファインド・スプリング!”ディナーコースの紹介でした。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

