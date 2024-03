声優の小倉唯さん(28)が転倒し『前距腓靭帯損傷II度』と診断されたことを、19日、所属事務所が発表しました。



【写真を見る】ウマ娘声優・小倉唯さんが転倒 「前距腓靭帯損傷II度」と診断 「万全な状態でステージに臨めないことはとても悔しい」





公式サイトでは、「小倉唯につきまして、先日、移動中に転倒した際足首を痛め、病院で診察を受けた結果『前距腓靭帯損傷II度』と診断されました」と、報告。



続けて「こちらの結果を受け、3月22日(金)、23日(土)に開催予定の「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND - NEW GATE -」公演について、小倉さんがパフォーマンスを制限して参加することを投稿しています。









同日、小倉さんはXを更新し、コメントを掲載。「久しぶりのライブ出走をとても楽しみにレッスンを重ねていたので、万全な状態でステージに臨めないことはとても悔しいのですが、当日にはその悔しさをバネに、安全を確保した上での最大限の力を発揮できるよう精一杯頑張ります。」と強い気持ちを示し、「どうか、あたたかく見守っていただけたら幸いです。」とファンに呼びかけています。









小倉さんは、アニメ『HUGっと!プリキュア』(輝木ほまれ/キュアエトワール役)、『ガールフレンド(仮)』(朝比奈桃子役)や、「ウマ娘 プリティーダービー」(マンハッタンカフェ役)などで活躍する声優として知られています。









