»°ãø·°¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬àË½Íîá£¸²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂçÉý¥À¥¦¥ó¡¡º£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤È¥±¥¬¤¬±Æ¶Á
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¶¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤ÆàË½Íîá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£¤Î°ÜÀÒÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥ë¥¯¥È¡×¤¬¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÇ¿·¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢»°ãø¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤ÏÁ°²ó£µ£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£´£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£·£³²¯£¹£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¤È»»Äê¡£²¼ÍîÉý¤Ï£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç£±£°¡ó¤ÎÂçÉý¥À¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î»°ãø¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£³¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²·îËö¤Ë¤Ï¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æº£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢£±°Ì¤¬£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ç¡¢£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¹£¸²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡££²°Ì¤¬»°ãø¡¢£³°Ì¤Ï£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤Ç£³£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£´£¹²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾Ìç¤Ç³èÌö¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢£±£³£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£±²¯£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨°Ê¹ß¤Ï»°ãø¤ÎµÕ½±¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£