¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤¬½é¤Î¥Ç¥ê¥«¥»¥ó¥¿¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×500Å¹ÊÞ¤Ë¶¡µë ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤â»ÏÆ°
¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤Ï3·î¾å½Ü¤Ëºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ÇÆ±¼Ò½é¤Î¥Ç¥ê¥«À½Â¤¹©¾ì¡ÖÁð²Ã¥Ç¥ê¥«¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê±ä¾²ÌÌÀÑ1Ëü2Àé205Ö¡Ë¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£±¿±Ä¤Ï100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥¨¥Ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¡¼¥º¡£¥Þ¥ë¥¨¥ÄÁ´304Å¹¡Ê2·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥¹¥ß¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å´ØÅì¤Î¤Û¤ÜÁ´Å¹¡¢¹ç·×500Å¹Ä¶¤ËÁÚºÚ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³«È¯¾¦ÉÊ¸þ¤±¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤â»ÏÆ°¤·¡¢¥Ç¥ê¥«¶¯²½¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥ß¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤ë3¤«Ç¯¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Î²þ³×¡×¤òÀïÎ¬¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤äÉÊÂ·¤¨¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Áð²Ã¥Ç¥ê¥«¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÔÆ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆó¤Ä»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤º¤Ê¤É¤ÎÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¦¤Þ¤´¤³¤í¡×¤«¤é¡¢3·î7Æü¤Ë¡Ö¼«¼ÒÀ½½Ð½Á¤È3¼ï¾ßÌý¤Î·ÜÅâÍÈ¤²¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
»ÝÌ£À®Ê¬¤¬Â¿¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÉ¹²¹½ÏÀ®³ïÀá¤È¡¢´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÆ»Æîº«ÉÛ¤Î½Ð½Á2¼ïÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÆÃµéÇ»¸ý¾ßÌý¡¦¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¦¤³¤¯¤ß¾ßÌý¤Î3¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¾ßÌý¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÄ´Ì£±Õ¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï²¼Ì£½èÍý¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¥×¥Á¡¢¥ê¥ó¥³¥¹¤ÎÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£100£çÅö¤¿¤êÀÇÊÌ208±ß¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Þ¤¤¤´¤³¤í¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä´¬¤¼÷»Ê¤Ê¤ÉÊÆÈÓ¾¦ÉÊÍÑ¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
U.S.M.H¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢1987Ç¯ÀßÎ©¤Î¥í¡¼¥º¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°ñ¾ë¸©¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¡Ë¤¬¥«¥¹¥ß¤ËÁÚºÚ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥ê¥«¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆó¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£