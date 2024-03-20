今治vs岐阜 スタメン発表
[3.20 J3第5節](里山S)
※13:03開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 31 セランテス
DF 2 加藤徹也
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 9 近藤高虎
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 18 新井光
FW 11 阪野豊史
FW 36 横山夢樹
控え
GK 44 伊藤元太
DF 23 松本雄真
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 14 弓場堅真
MF 50 三門雄大
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
DF 23 萩野滉大
MF 16 西谷亮
MF 40 川上竜
FW 9 山内寛史
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
※13:03開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 31 セランテス
DF 2 加藤徹也
DF 3 福森直也
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 9 近藤高虎
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 18 新井光
FW 11 阪野豊史
FW 36 横山夢樹
控え
GK 44 伊藤元太
DF 23 松本雄真
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 14 弓場堅真
MF 50 三門雄大
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
DF 23 萩野滉大
MF 16 西谷亮
MF 40 川上竜
FW 9 山内寛史
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作