[3.20 J3第5節](里山S)

※13:03開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 31 セランテス

DF 2 加藤徹也

DF 3 福森直也

DF 4 市原亮太

DF 5 白井達也

MF 6 トーマス・モスキオン

MF 9 近藤高虎

MF 10 マルクス・ヴィニシウス

MF 18 新井光

FW 11 阪野豊史

FW 36 横山夢樹

控え

GK 44 伊藤元太

DF 23 松本雄真

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 14 弓場堅真

MF 50 三門雄大

FW 29 アンジェロッティ

監督

服部年宏

[FC岐阜]

先発

GK 1 茂木秀

DF 4 甲斐健太郎

DF 5 石田崚真

DF 18 小川真輝

DF 29 野澤陸

MF 8 荒木大吾

MF 10 庄司悦大

MF 21 青木拓矢

MF 38 新垣貴之

FW 11 藤岡浩介

FW 17 田口裕也

控え

GK 31 上田智輝

DF 23 萩野滉大

MF 16 西谷亮

MF 40 川上竜

FW 9 山内寛史

FW 15 上野輝人

FW 24 粟飯原尚平

監督

上野優作