及川光博、2年ぶりの20thルバム『DON’T THINK, POP!!』から「Amazing Love」のMVを公開
及川光博が、4月24日にリリースする2年ぶりの20thアルバム『DON’T THINK, POP!!』の中からリードドラック「Amazing Love」のミュージックビデオを公開した。
映像は自身初となるオリジナルイラストを駆使したリリックビデオ。「Amazing Love」は今世紀最大の恋を描く多幸感あふれるダンスチューン。純粋で時にコミカルな歌詞がリズミカルに目に飛び込んでくるアニメーションとなっており、及川光博独自のワードセンスが強調された内容になっている。ミッチーをイメージした2次元キャラクターも見どころだ。
リリース情報
▲初回限定盤【CD+DVD+ Photobook】
▲通常盤【CD】
・2024年4月24日発売
・初回限定盤【CD+DVD+ Photobook】
VIZL-2309 ￥5,720（税抜価格 ￥5,200）
・通常盤【CD】
VICL-65958 ￥3,300（税抜価格 ￥3,000）
＜収録曲＞
1.DON’T THINK, POP!!
2.Amazing Love
3.敏感・センシビリティー
4.デジャヴと紫陽花
5.恋の嵐
6.みず色ワンピース
7.Dream Maker
8.神サマお願い
9.フライドポテト＜未来編＞
＜初回限定盤盤DVD＞
Amazing Love［Music Video］
Let's Dance☆Amazing Love
Let's Dance☆Dream Maker
ライブ・イベント情報
5月03日(金・祝)千葉 市川市文化会館 大ホール
5月11日(土)神奈川 神奈川県民ホール 大ホール
5月26日(日)福岡 福岡市民会館
6月01日(土)埼玉 戸田市文化会館
6月08日(土)東京 J:COMホール八王子
6月16日(日)兵庫 神戸国際会館こくさいホール
6月22日(土)愛知 愛知県芸術劇場大ホール
6月29日(土)大阪 オリックス劇場
6月30日(日)大阪 オリックス劇場
7月06日(土)東京 昭和女子大学人見記念講堂
7月07日(日)東京 昭和女子大学人見記念講堂
7月13日(土)宮城 トークネットホール仙台(仙台市民会館)
指定席\9,900(税込)・ ゴーゴー！シート\5,500(税込) サイコー！列シート\3,300 (税込)
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