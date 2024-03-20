¡ÖÍÆ»Ñ¡¦Ç½ÎÏ¡¦²ÈÄí´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤ÏÇº¤à¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡©¡×Ã¯¤â¤¬Á¢¤à½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡ÈËÜÅö¤Î¹¬¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
SNS¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÇµÅÄ¥æ¥¦¥(@nd___yk)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦Æ£Åç¤µ¤ó¤¬¡ÈËÜÅö¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Á¢¤àÂ¸ºß¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÇº¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê»ö¼Â¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÇµÅÄ¥æ¥¦¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¤Ç°Ö¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇµÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»ÅÙ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤È¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Øº£¤È¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡Ù¤È¼«Ê¬¤ò¼«Ê¬¤Ç°Ö¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿É¤µ¤òÀµÄ¾¤Ë¸ý¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤Â©¶ì¤·¤µ¤¬ÁÏºî¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
Èþ¾¯½÷¤ÎÆ£Åç¤µ¤ó¤È¼Ì¿¿Éô¤Î¾¾ºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¿ÍÊªÁü¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢»ä¤ÎÍ§Ã£¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¡¢¤¢¤ëÍ§Ã£¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¤³¤ì¤¬»ä¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆ£Åç¤µ¤ó¤È¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æ£Åç¤µ¤ó¤¬¥ß¥¹¥³¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤òÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Åç¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤ä»ëÀþ¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ¤ê¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡ÈÌÌÅÝ½¤µ¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÇµÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ÎÃæ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¼êÃµ¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤äÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÇµÅÄ¥æ¥¦¥(@nd___yk)