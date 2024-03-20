習近平氏、湖南省常徳市を視察
19日、常徳河街を視察し、歴史文化街区の修復・利用や都市の水環境の総合的な整備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/鞠鵬）
【新華社常徳3月20日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は19日、湖南省常徳市を視察した。
19日、常徳河街を視察し、住民らに手を振ってあいさつする習近平氏。（常徳＝新華社記者/王曄）
19日、常徳河街を視察し、歴史文化街区の修復・利用や都市の水環境の総合的な整備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/謝環馳）
19日、常徳河街を視察し、歴史文化街区の修復・利用や都市の水環境の総合的な整備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/王曄）
19日、常徳河街を視察し、住民らと親しく交流する習近平氏。（常徳＝新華社記者/謝環馳）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/燕雁）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/燕雁）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/王曄）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/鞠鵬）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/鞠鵬）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、春の耕作準備などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/鞠鵬）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察する習近平氏。（常徳＝新華社記者/燕雁）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、基層の管理効果向上などの状況を把握する習近平氏。（常徳＝新華社記者/燕雁）
19日、常徳市鼎城区謝家鋪鎮港中坪村を視察し、住民らと親しく交流する習近平氏。（常徳＝新華社記者/鞠鵬）