¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡©¡ª¡ÖÊÒ»×¤¤¤¬¼Â¤ë¡×½÷À¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£ÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÒ»×¤¤¤¬¼Â¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤½÷À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè3°Ì¡§ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë
ENFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢¼Ò¸òÅª¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒ»×¤¤¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë
INFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÇÆ¶»¡ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤äÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÀÈëÅª¤ÇÆñ²ò¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒ»×¤¤¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢ISFJ¡ÊÍÊ¸î¼Ô¡Ë
ISFJ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢Ãé¼Â¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤äÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¸¬µõ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒ»×¤¤¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë