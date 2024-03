ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回はフィット感があって動きやすい、一分丈の「ボクサーショーツセット3柄セット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ディズニープリンセス/アナと雪の女王」ボクサーショーツセット3柄セット

© Disney

価格:各1,890円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

前:飾りリボン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フィット感のある一分丈のボクサーショーツ。

女の子に人気のキャラクターアートがプリントされ、洗い替えにもうれしい3枚セットです!

3枚それぞれ色柄が異なるのもポイント。

デザインは「プリンセスセット」と「アナと雪の女王セット」の2種類が展開されています。

プリンセスセット

© Disney

パステルカラーがキュートな「プリンセスセット」

『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『美女と野獣』の「ベル」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」と人気のディズニープリンセスが勢揃い☆

「アリエル」はシルエット、「ベル」と「ラプンツェル」は作品にちなんだモチーフがプリントされています。

アナと雪の女王セット

© Disney

黒やネイビー、ブルーなどの落ち着いた色味で統一された「アナと雪の女王セット」

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」と「アナ」のデザインで、すべてシルエットで表現されているので大人っぽい雰囲気!

さらに雪の結晶や、ドレスの模様などもあしらわれています。

© Disney

それぞれ生地には動きやすく、快適な履き心地の良い綿混素材を使用。

© Disney

全ての内側にお名前を書き込めるタグもついているので、通園や通学時に重宝します。

中央の飾りリボンもおしゃれなアクセントになったボクサーショーツ。

フィット感があって動きやすい一分丈の、ディズニーデザイン「ボクサーショーツセット3柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

