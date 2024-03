ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年3月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年3月第4週より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、セガプライズから続々登場!

2024年3月は、「アンパンマン」たちのパン屋さん姿のぬいぐるみや乗り物のぬいぐるみ、ウォールポケットがラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ パン屋さんぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちがパン屋さんの姿をしたふわふわのぬいぐるみ。

「アンパンマン」と「ばいきんまん」、「ドキンちゃん」と「コキンちゃん」がそれぞれ対になったお顔モチーフのパンを持っています。

お揃いのコック帽を被った姿もかわいい☆

それいけ!アンパンマン のりものぬいぐるみL Ver.3

サイズ:全長約14×30×14cm

種類:全2種(アンパンマンごう、バイキンUFO)

『それいけ!アンパンマン』に登場するのりものぬいぐるみ第3弾がラインナップ。

コロンとしたフォルムの「アンパンマンごう」と「ばいきんまん」のイラストがプリントされた「バイキンUFO」の2種が展開されます☆

それいけ!アンパンマン プレミアムウォールポケットVer.2

サイズ:全長約20×5×50cm

種類:全2種(アンパンマンとなかまたち、コキンちゃんとなかまたち)

「アンパンマン」となかまたちをデザインした、かわいいウォールポケットの第2弾。

「アンパンマン」と「コキンちゃん」のお顔ぬいぐるみが付いた、インパクトあるデザインです。

お手紙や小物を「アンパンマン」や「コキンちゃん」と一緒に楽しく収納できます。

乗り物やパン屋さん姿のぬいぐるみ、実用的なウォールポケットの3種がラインナップ。

セガプライズの『それいけ!アンパンマン』グッズは、2024年3月第4週より全国のゲームセンターなどに順次展開予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

