セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 グリム プレミアムいろいろポーズフィギュアを紹介します☆

セガプライズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 グリム プレミアムいろいろポーズフィギュア

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約5×7cm

種類:全3種(ノーマル、腕組み、ジャンプ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』から、作中で主人公の相棒を務める「グリム」のフィギュアが再登場します!

表情豊かな「グリム」のフィギュアは、ポーズ違いで3種類。

約7センチの手のひらサイズで立体化された「グリム」を、色々な場所に飾って楽しめます☆

ノーマル

両手を腰に当て、かっこよくポーズをきめる「ノーマル」

シャープな歯をのぞかせ、片目を細めながら笑う姿が印象的です。

腕組み

腕を組んで堂々と立つ「グリム」のフィギュア。

首のリボンやアクセサリーも細かく再現されたプライズです!

ジャンプ

とびっきりの笑顔で跳ねる、ジャンプポーズの「グリム」

元気いっぱいな姿に、こちらも笑顔になりそうです☆

主人公の相棒役「グリム」のフィギュアが色々なポーズでセガプライズに再登場。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 グリム プレミアムいろいろポーズフィギュアは、2024年3月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに再登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

