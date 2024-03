セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プレミアムデニム風クッションを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プレミアムデニム風クッション

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約35×8×35cm

種類:全2種(ブルー、アイスブルー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

デニム風生地を使用した「くまのプーさん」デザインのクッションがセガプライズに登場。

シンプルなクッションの右下には、「くまのプーさん」と仲間たちの姿があしらわれています。

ワンポイントのアクセントなので、どんなお部屋にも取り入れやすいデザインです!

ブルー

ロゴに「くまのプーさん」と「ピグレット」の姿をあしらった、ブルーのデニム風クッション。

さりげないキャラクターデザインが魅力的な、幅広い年代の方が愛用できるプライズです。

アイスブルー

右下にあしらわれた「くまのプーさん」がかわいい、アイスブルーのクッション。

明るめのカラーで仕上げられた、お部屋に華やかさをプラスしてくれるディズニーグッズです。

デニム風生地にワンポイントで「くまのプーさん」たちをあしらった、使いやすいデザインのクッション。

セガプライズの「くまのプーさん」 プレミアムデニム風クッションは、2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

